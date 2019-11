Froome má za sebou ďalšiu operáciu, vybrali mu z tela skrutky

Na archívnej snímke Chris Froome. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saint-Etienne 8. novembra (TASR) - Britský cyklista Chris Froome absolvoval v piatok v St. Etienne ďalšiu operáciu. Ako informovala agentúra DPA, štvornásobnému víťazovi Tour de France vybrali lekári z bedrového kĺbu kovovú doštičku a z lakťa niekoľko skrutiek.Päť mesiacov od ťažkej nehody sa tak jazdec tímu Ineos zbavil skrutiek v tele. Podľa samotného Froomanapísal na sociálnej sieti. Kovová tyč v stehennej kosti mu však zostane do konca života.Hviezdny cyklista mal ťažkú nehodu v polovici júna pri obhliadke trasy časovky na pretekoch Critérium du Dauphiné. Pri náraze do steny si zlomil stehennú a hrudnú kosť, krčný stavec, lakeť a niekoľko rebier. Operácia je pre neho ďalším výrazným krokom na ceste k zotaveniu. To prebieha zatiaľ rýchlejšie, než spolu s odborníkmi predpokladal a Froome už teraz hovorí, že by chcel štartovať na budúcoročnej Tour de France.