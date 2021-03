Bruins vyburcoval zákrok na Carla, Halák prispel k výhre 31 zákrokmi

Hokejisti Bostonu zvíťazili v noci na sobotu v domácom zápase NHL nad Washingtonom 5:1. V bránke Bruins sa predstavil slovenský reprezentant Jaroslav Halák a na triumfe sa podieľal 31 úspešnými zákrokmi. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.



Boston položil základ víťazstva v druhej tretine, ktorú vyhral 3:0. Už v prvej dvadsaťminútovke sa z ľadu porúčal Brandon Carlo, obranca medveďov nedohral zápas po hite Toma Wilsona, ktorý zasiahol súpera do hlavy. Rozhodcovia tvrdý zákrok nepotrestali. Už na začiatku druhej časti vyzval Wilsona na pästný súboj Jarred Tinordi. "Ak sa niečo také v zápase stane a nie je za to žiaden trest, hráči si väčšinou zariadia veci po svojom. Cítili sme, že sa musíme revanšovať a urobiť všetko pre to, aby sme tento duel vyhrali a danému hráčovi ukázali, že taký zákrok nebol potrebný," komentoval situáciu tréner Bostonu Bruce Cassidy. Carlo putoval na vyšetrenia do nemocnice, zatiaľ nie je známe, ako dlho by mal Bruins chýbať. Pod triumf Bostonu sa najvýraznejšie podpísal Brad Marchand, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu. "Myslím si, že naša odpoveď bola skvelá. Chalani vykorčuľovali na ľad a odviedli si svoju prácu. Samozrejme, mysleli sme na Carla celý zápas, no nenechali sme sa tým vyrušiť. Po tom zákroku sme ako tím zareagovali správne, kontrolovali sme dianie na ľade," povedal pre nhl.com Marchand.



Capitals prehrali prvýkrát po štyroch dueloch. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral v drese Caps proti svojmu bývalému klubu 17:03 minúty a mal mínusový bod, jeho spoluhráč Richard Pánik absolvoval na ľade 14:58 minúty. Jediný zásah hostí dosiahol v 54. minúte Jakub Vrána, prihral mu naň Nicklas Bäckström, pre ktorého to bola 700. asistencia v NHL. Stal sa vôbec prvým hráčom Washingtonu, ktorý sa dostal na túto métu. "Boston hral dnes výborne, jeho hráči boli rýchlejší, lepšie forčekovali, kým my sme sa vo viacerých smeroch trápili. Bol to pre nás ťažký večer, musíme sa z neho poučiť," poznamenal švédsky center. Spomedzi aktívnych hráčov v NHL nazbierali viac asistencií iba Joe Thornton (1097) a Sidney Crosby (813).



Tampa Bay ukončila svoju šesťzápasovú víťaznú šnúru, keď prehrala na ľade Chicaga 3:4 po nájazdoch. Obranca Erik Černák sa vrátil do zostavy bleskov po jednozápasovej absencii a odohral 20:51 minúty, pričom rozdal päť bodyčekov. Blackhawks prehrávali 0:2, potom však Alex DeBrincat dvomi gólmi naštartoval svoj tím k obratu. Bodoval v ôsmom zápase v sérii a prekonal hranicu 100 gólov v profiligovej kariére. "Pred stretnutím som vedel, že mám na konte 99 zásahov. Je to parádny pocit, že som dosiahol túto métu a potom pridal ešte jeden gól. Spoluhráči ma dnes nachádzali prihrávkami a som šťastný aj za nich, že mi to tam padlo," tešil sa DeBrincat. Jediným úspešným exekútorom v nájazdoch bol švajčiarsky nováčik v službách jastrabov Philipp Kurashev. Duel nedohral obranca Chicaga Calvin de Haan, ktorý sa zranil pri blokovaní strely Ondřeja Paláta.



Colorado aj bez zraneného lídra Nathana MacKinnona zdolalo Anaheim 3:2 po predĺžení. Autorom víťazného gólu v tretej minúte extračasu bol ruský krídelník Valerij Ničuškin. Lavína slávila štvrtý triumf z piatich zápasov. Naopak Ducks sa naďalej herne trápia, prehrali už deviaty zápas v sérii, napriek tomu, že viedli 2:0.



Divosi z Minnesoty si poradili s Arizonou 5:1. Mats Zuccarello a Jordan Greenway sa podieľali na triumfe zhodne gólom a asistenciou. Brankár Wild Kaapo Kähkönen predviedol 24 úspešných zákrokov a dosiahol víťazstvo pri svojom šiestom štarte v sérii, čím vytvoril nový klubový rekord medzi brankármi nováčikmi. Hráči Los Angeles podľahli doma St. Louis 2:3 po predĺžení, hoci ešte v záverečnej minúte riadneho hracieho času viedli. Predĺženie pre hostí zachránil 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny David Perron a v druhej minúte predĺženia rozhodol pri avizovanom vylúčení o víťazstve Mike Hoffman. Pri všetkých troch góloch Blues asistoval Ryan O’Reilly.



San Jose nestačilo doma na Vegas, s ktorým prehralo 4:5 po predĺžení. Víťazný gól Golden Knights strelil v druhej minúte extračasu Max Pacioretty, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1. Rytieri natiahli víťaznú šnúru na päť zápasov a upevnili si vedúcu priečku v Západnej divízii.

NHL – sumáre:

BOSTON BRUINS - WASHINGTON CAPITALS 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)



Góly: 15. Marchand (Bergeron, McAvoy), 27. Frederic (McAvoy, C. Smith), 30. Bergeron (Pastrňák, Bergeron), 35. Marchand (Grzelcyk), 42. Ritchie (Krejčí, DeBrusk) – 54. Vrána (Bäckström, Oshie). Brankári: HALÁK - Vaněček (35. Samsonov), strely na bránku: 25:32.







CHICAGO BLACKHAWKS - TAMPA BAY LIGHTNING 4:3 pp a sn (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 13. DeBrincat (Boqvist, Kane), 28. DeBrincat (Kane), 46. Kubalík (Keith, Boqvist), rozh. nájazd Kurashev – 3. Cirelli (Point, Palát), 11. Killorn (Hedman, Palát), 44. McDonagh (Killorn, Johnson). Brankári: Subban - McElhinney, strely na bránku: 27:42.







LOS ANGELES KINGS - ST. LOUIS BLUES 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 37. Carter (Athanasiou, Brown), 41. Brown (Kopitar) – 3. Perron (O'Reilly, Schenn), 60. Perron (Hoffman, O'Reilly), 62. Hoffman (O'Reilly, Krug). Brankári: Petersen - Husso, strely na bránku: 30:22.







ARIZONA COYOTES - MINNESOTA WILD 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)



Góly: 45. Keller (Oesterle, Hjalmarsson) – 5. Zuccarello (Kaprizov), 14. Hunt (Greenway, Foligno), 15. Bjugstad (Kaprizov, Zuccarello), 26. Greenway (Foligno, Brodin), 59. Fiala. Brankári: Raanta - Kähkönen, strely na bránku: 25:27.







COLORADO AVALANCHE - ANAHEIM DUCKS 3:2 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 35. Ničuškin (Donskoi, Saad), 38. Saad (Jost, Renouf), 63. Ničuškin (Toews, Saad) – 20. Henrique (Rakell), 23. Silfverberg. Brankári: Grubauer - Gibson, strely na bránku: 34:28.







SAN JOSE SHARKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 4:5 pp (0:2, 2:1, 2:1 - 0:1)



Góly: 27. Burns (Donato, Meier), 33. Nieto (E. Karlsson), 47. Couture (E. Karlsson, Labanc), 59. Labanc (Burns, Couture) – 6. R. Smith (W. Karlsson, Marchessault), 8. Stephenson (Stone, Pacioretty), 23. Pacioretty (Martinez, Reaves), 41. Tuch (Carrier, Kolesar), 62. Pacioretty (Pietrangelo, Stone). Brankári: Jones (23. Dubnyk) - Dansk, strely na bránku: 29:27.

Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Washington) 17:03 0 0 0 -1 1 0



Richard Pánik (Washington) 14:58 0 0 0 0 0 0



Erik Černák (Tampa Bay) 20:51 0 0 0 0 0 0



-------------------------------------------------



Jaroslav Halák (Boston) 60:00 31/32 96,9







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, pri brankárovi: počet odchytaných minút, zákroky/strely, percentuálna úspešnosť zásahov/