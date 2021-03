Skvelá Petra Vlhová je líderkou 1. kola slalomu, v Jasnej predviedla bezchybnú jazdu (video)

aktualizované 6. marca 2021, 11:27



Vlhová predviedla bezchybnú jazdu

Z čísla 1 sa snažila urobiť výhodu

Za Hromcovej vypadnutie môže špicar

Shiffrinová chce v 2. kole útočiť

6.3.2021 (Webnoviny.sk) -Domáci slalom v Jasnej v 1. kole Petre Vlhovej sadol. Slovenská favoritka je líderkou šiesteho slalomu sezóny Svetového pohára, ktorý sa jazdí na jej domovskom svahu pod Chopkom v Nízkych Tatrách. Zverenka Livia Magoniho dosiahla v prvom kole najlepší čas 51,64 s.S odstupom 27 stotín je druhá Američanka Mikaela Shiffrinová a 40 stotín zaostáva na treťom mieste Švajčiarka Wendy Holdenerová S odstupom necelých dvoch sekúnd je na deviatom mieste česká reprezentantka Martina Dubovská , ktorá žije v neďalekom Liptovskom Mikuláši. Skvelý výkon podala v 1. kole aj Američanka Paula Moltzanová, ktorá sa so štartovným číslom 26 zaradila na šiestu priečku s mankom 1,72 s.Dovedna bolo v štartovnej listine 1. kola slalomu žien v Jasnej 57 pretekárok. Ako posledná vyštartovala ďalšia Slovenka Petra Hromcová , ale nebola medzi klasifikovanými v cieli.Vlhová sa na štarte vo výške 1450 m predstavila ako vôbec prvá a snažila sa vyťažiť čo najviac z neporušenej snehovej podložky. Jej jazda bola plynulá bez chýb a vysoké nasadenie si udržala až do cieľa o 200 m nižšie.Ako sa neskôr ukázalo, práve v závere Vlhová získala rozhodujúci náskok pred svojimi najväčšími súperkami. Napokon ju nepredstihla ani jedna z nich a menej ako pol sekundy za ňou zaostali iba Shiffrinová a Holdenerová."Snažila som sa ísť naplno, sú to pre mňa preteky ako každé iné. Kameň zo srdca mi nemal prečo padnúť... Číslo 1 môže byť výhoda aj nevýhoda, ja som sa z toho snažila urobiť výhodu. Urobila som si dobrú prehliadku trate. Kopec dobre poznám. Viem, kde ako môžem ísť. Hovorí sa, že je to jeden z ľahších slalomov. Ľahké to určite nie je, ale sú aj ťažšie slalomy. Sústredím sa na druhé kolo a uvidíme, ako to dopadne," uviedla Petra Vlhová pre RTVS."Som rád, že Petra urobila, čo mala. Ešte možno dve desatinky mohla dať navrch, ale je to dobré. Peťa bola pred pretekmi v pohode. Po roku sme sa vrátili do normálneho rodinného režimu počas pretekov, čo je veľmi dobré," rád skonštatoval v štúdiu RTVS Igor Vlha , otec Petry Vlhovej."Na začiatku som bola nervózna, zrejme tým domácim prostredím a môj prvý Svetový pohár. Ale tešila som sa, jazdiť doma je zážitok. Myslím si, že som si to užila, hoci na trati boli aj ryhy. Čo sa týka môjho vypadnutia, bol to špicar. Možno som si inak nadišla ryhu, ktorá tam bola a to ma priviedlo k chybe. Do budúcnosti si potrebujem znížiť fisové body, aby som mala lepšie číslo," uviedla Petra Hromcová.Pri návrate Svetového pohára do Jasnej pred piatimi rokmi skončila Petra Vlhová v slalome na deviatom mieste so štvorsekundovou stratou za víťaznou Mikaelou Shiffrinovou.Aktuálne 25-ročná Slovenka útočí na obhajobu malého glóbusu a štvrté sezónne víťazstvo v slalome, kým fenomenálna Američanka sa v tejto súťažnej zime viac sústredila na svoje vystúpenie na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo. Odtiaľ si napokon odniesla štyri medaily. V Jasnej po 1. kole zaostáva za Vlhovou o 27 stotín sekundy."Nie je to zlá východisková pozícia, budem v 2. kole útočiť. Je to pekný slalom, prevládajú u mňa dobré pocity. Samozrejme, musím sa zlepšiť, ak chcem zdolať Petru Vlhovú," zhodnotila Mikaela Shiffrinová.