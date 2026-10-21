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21. októbra 2026
Brusel čaká, že ho USA budú informovať, o čom sa dohodol Witkoff s Putinom na stretnutí v Petrohrade
Witkoff pred stretnutím uviedol, že do Ruska priniesol návrhy možnej mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom. Európska únia (EÚ) očakáva, že ju Spojené štáty budú ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Witkoff pred stretnutím uviedol, že do Ruska priniesol návrhy možnej mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom.
Európska únia (EÚ) očakáva, že ju Spojené štáty budú informovať o výsledkoch rokovaní osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa v stredu uskutočnili v Petrohrade.
Witkoff pred stretnutím uviedol, že do Ruska priniesol návrhy možnej mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom. Rokovania nadväzujú na jeho utorkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Osle, na ktorom sa zúčastnil aj vysokopostavený predstaviteľ EÚ.
„Hlavným cieľom bolo preskúmať, či existujú podmienky na možný prechod k trojstranným alebo dokonca multilaterálnym rokovaniam, pri ktorých by za jedným stolom sedeli Ukrajina aj Rusko,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) Paula Pinhová.
Podľa nej sa diskusie v Osle zamerali najmä na otázky územia, bezpečnostných záruk a povojnovej hospodárskej obnovy Ukrajiny. „Očakávame, že po návrate americkej delegácie z Ruska prebehne informovanie o výsledkoch rokovaní,“ dodala Pinhová.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v posledných týždňoch snaží sprostredkovať nový diplomatický proces medzi Moskvou a Kyjevom. Washington označil utorkové rokovania v Osle za produktívne a vyjadril nádej, že by mohli viesť k priamym rozhovorom medzi Ukrajinou, Ruskom a USA.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Brusel čaká, že ho USA budú informovať, o čom sa dohodol Witkoff s Putinom na stretnutí v Petrohrade © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) očakáva, že ju Spojené štáty budú informovať o výsledkoch rokovaní osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa v stredu uskutočnili v Petrohrade.
Witkoff pred stretnutím uviedol, že do Ruska priniesol návrhy možnej mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom. Rokovania nadväzujú na jeho utorkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Osle, na ktorom sa zúčastnil aj vysokopostavený predstaviteľ EÚ.
„Hlavným cieľom bolo preskúmať, či existujú podmienky na možný prechod k trojstranným alebo dokonca multilaterálnym rokovaniam, pri ktorých by za jedným stolom sedeli Ukrajina aj Rusko,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) Paula Pinhová.
Podľa nej sa diskusie v Osle zamerali najmä na otázky územia, bezpečnostných záruk a povojnovej hospodárskej obnovy Ukrajiny. „Očakávame, že po návrate americkej delegácie z Ruska prebehne informovanie o výsledkoch rokovaní,“ dodala Pinhová.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v posledných týždňoch snaží sprostredkovať nový diplomatický proces medzi Moskvou a Kyjevom. Washington označil utorkové rokovania v Osle za produktívne a vyjadril nádej, že by mohli viesť k priamym rozhovorom medzi Ukrajinou, Ruskom a USA.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Brusel čaká, že ho USA budú informovať, o čom sa dohodol Witkoff s Putinom na stretnutí v Petrohrade © SITA Všetky práva vyhradené.
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Brusel čaká, že ho USA budú informovať, o čom sa dohodol Witkoff s Putinom na stretnutí v Petrohrade
Brusel čaká, že ho USA budú informovať, o čom sa dohodol Witkoff s Putinom na stretnutí v Petrohrade