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21. októbra 2026

Slovensko podľa Eurostatu znížilo deficit, dlh však ďalej rastie a prekročil 60 percent HDP


Tagy: Dlh HDP Rozpočtový deficit Schodok verejných financií

Schodok verejných financií sa vlani zlepšil o jeden percentuálny bod, zadlženie však stúplo takmer na 84 miliárd eur. Slovensko vlani hospodárilo so schodkom verejných ...



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img_3491 e1435780191135 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Schodok verejných financií sa vlani zlepšil o jeden percentuálny bod, zadlženie však stúplo takmer na 84 miliárd eur.


Slovensko vlani hospodárilo so schodkom verejných financií 6,15 miliardy eur, čo predstavovalo 4,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z údajov Eurostatu zverejnených v stredu.


Oproti roku 2024, keď deficit dosiahol 5,4 percenta HDP, ide o zlepšenie o jeden percentuálny bod. Slovenské verejné financie sa teda posunuli priaznivejším smerom, trojpercentnú hranicu však naďalej prekračovali.

Menej priaznivý vývoj


Menej priaznivý je vývoj zadlženia. Na konci minulého roka dosiahol verejný dlh takmer 83,96 miliardy eur oproti 77,73 miliardy eur rok predtým. Jeho podiel na HDP sa zvýšil z 58,9 na 60,5 percenta.

V druhom štvrťroku 2026 sa však tempo rastu dlhu mierne pribrzdilo. Ku koncu júna dosiahol 86,42 miliardy eur, čo bolo o 361 miliónov eur menej ako na konci marca. Podiel dlhu na HDP klesol o jeden percentuálny bod na 60,6 percenta.

Šestica najlepších


Slovensko sa tým zaradilo medzi šesť členských štátov s najvýraznejším štvrťročným poklesom zadlženia v pomere k výkonu ekonomiky. V medziročnom porovnaní však nominálny dlh stále vzrástol približne o 2,95 miliardy eur.

Zlepšil sa aj štvrťročný deficit verejných financií. V druhom štvrťroku dosiahol po sezónnom očistení 2,6 percenta HDP, kým v prvom štvrťroku predstavoval tri percentá a v rovnakom období minulého roka 3,1 percenta.

Eurozóna ako celok na tom bola v druhom štvrťroku horšie. Jej deficit dosiahol 3,3 percenta HDP oproti 3,2 percenta v prvých troch mesiacoch roka. V celej Európskej únii sa schodok zvýšil z 3,1 na 3,5 percenta HDP.

Rastúci dlh


Rástol aj dlh. V eurozóne dosiahol na konci júna 88,8 percenta HDP oproti 87,3 percenta pred rokom.

V celej EÚ sa medziročne zvýšil z 81,4 na 82,9 percenta HDP. Za celý rok 2025 skončila eurozóna s deficitom na úrovni troch percent HDP, rovnako ako rok predtým. V celej EÚ predstavoval schodok 3,1 percenta HDP.

Slovensko tak síce v posledných štvrťrokoch mierne pribrzdilo rast zadlženia a znížilo deficit, celkový účet verejných financií zostáva vysoký a na výraznejšie zlepšenie si ešte bude musieť počkať.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Eurostatu znížilo deficit, dlh však ďalej rastie a prekročil 60 percent HDP © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dlh HDP Rozpočtový deficit Schodok verejných financií
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