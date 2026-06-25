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25. júna 2026

Brusel chce sprísniť pravidlá pre cloudové služby Amazonu a Microsoftu


Tagy: akt o digitálnych trhoch Cloudové služby Dominantné postavenie

Európska komisia predbežne dospela k záveru, že obe spoločnosti majú dominantné postavenie na trhu cloudových služieb.  



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gettyimages 2219130406 1 676x338 25.6.2026 (SITA.sk) - Európska komisia predbežne dospela k záveru, že obe spoločnosti majú dominantné postavenie na trhu cloudových služieb.

 Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že cloudové služby spoločností Amazon Web Services a Microsoft Azure by mali podliehať prísnejším pravidlám hospodárskej súťaže v Európskej únii (EÚ), keďže podľa jej predbežného hodnotenia majú dominantné postavenie na trhu.


„Tieto služby budú mať v budúcnosti čoraz väčší význam, preto je nevyhnutné zabezpečiť dobre fungujúci a konkurenčný trh,“ uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová.



Komisia preveruje


EK začala preverovať postavenie oboch spoločností vlani v novembri. Hoci nespĺňajú všetky kvantitatívne kritériá stanovené v akte o digitálnych trhoch (DMA), Brusel sa domnieva, že ich význam na trhu a dlhodobé dominantné postavenie odôvodňujú zaradenie pod prísnejší regulačný režim.


Spoločnosti teraz môžu predložiť svoje pripomienky, pričom konečné rozhodnutie sa očakáva ešte tento rok.



Amazon nesúhlasí


Amazon Web Services predbežné závery odmietol s tým, že nezohľadňujú širokú ponuku cloudových služieb dostupných európskym zákazníkom. Microsoft uviedol, že bude s Európskou komisiou naďalej konštruktívne spolupracovať.


„Budeme naďalej spolupracovať s Komisiou, aby sme dospeli k správnemu výsledku pre zákazníkov aj digitálnu budúcnosť Európy,“ uviedol hovorca spoločnosti Amazon Web Services.



Dve tretiny trhu


Americkí poskytovatelia cloudových služieb v súčasnosti ovládajú približne dve tretiny trhu v Európskej únii.


Akt o digitálnych trhoch stanovuje osobitné povinnosti pre veľké digitálne platformy, ktoré majú významný vplyv na hospodársku súťaž a prístup používateľov k digitálnym službám.




Zdroj: SITA.sk - Brusel chce sprísniť pravidlá pre cloudové služby Amazonu a Microsoftu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: akt o digitálnych trhoch Cloudové služby Dominantné postavenie
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