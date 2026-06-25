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25. júna 2026

Magistrát reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti časti Zákona o Bratislave


Tagy: hovorca hlavného mesta Komunálne voľby Mestské zastupiteľstvo Ombudsman Regionálne združenie mestských častí Bratislavy Ústava SR Verejný ochranca práv

Ústavný súd SR vyhovel podnetu ombudsmana a zrušil pravidlo, ktoré garantovalo poslanecké kreslá aj najmenším mestským častiam Bratislavy.



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ba 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Ústavný súd SR vyhovel podnetu ombudsmana a zrušil pravidlo, ktoré garantovalo poslanecké kreslá aj najmenším mestským častiam Bratislavy.


Ústavný súd SR v stredu 24. júna rozhodol o protiústavnosti časti Zákona o Bratislave, týkajúcej sa volieb do mestského zastupiteľstva. Podnet na ústavný súd podal vo februári verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský z dôvodu, že počet poslancov na jedného obyvateľa je medzi mestskými časťami extrémne disproporčný. Sporným je ustanovenie zákona, podľa ktorého majú mať v mestskom zastupiteľstve zastúpenie všetky, aj počtom obyvateľov najmenšie, mestské časti.

Až sedem mestských častí môže prísť o svojich poslancov


Predmetné rozhodnutie Ústavného súdu SR evidujeme a analyzujeme, čo pre nás fakticky znamená, najmä v súvislosti s uznesením k návrhu na určenie volebných obvodov do Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré mestské zastupiteľstvo v zmysle platného Zákona o hlavnom meste SR Bratislave schválilo ešte minulý týždeň," uviedol pre SITA hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Ako dodal, mesto zatiaľ vychádza len z tlačovej správy Ústavného súdu SR a pred akýmkoľvek rozhodnutím bude dôležité počkať si aj na vyhlásenie nálezu ústavného súdu v zbierke zákonov. „Pre úplnosť považujeme za dôležité zopakovať, že doterajšie určovanie volebných obvodov sa v prípade Bratislavy (na rozdiel od iných samospráv) riadilo priamo Zákonom o hlavnom meste SR Bratislave. Rozhodnutie ústavného súdu by zároveň v praxi mohlo znamenať, že až sedem menších mestských častí by už nemuselo mať v mestskom zastupiteľstve žiadneho svojho poslanca, čo zásadne zmení už zaužívaný princíp fungovania samosprávy celého hlavného mesta," doplnil Bubla.

Starostovia s kritikou nesúhlasia


Verejný ochranca práv kritizoval ustanovenie, podľa ktorého aj najmenšie mestské časti majú garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva. Podľa neho voľby do bratislavského mestského parlamentu nerešpektujú princíp „jeden človek – jeden hlas“. Ústavný súd SR rozhodol, že predmetné ustanovenie nie je v súlade Ústavou SR a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach.

Starostovia mestských častí Bratislavy vyjadrili ešte vo februári s kritikou ombudsmana nesúhlas. Podľa bratislavských starostov, ktorí sú združení v Regionálnom združení mestských častí Bratislavy, je dôležité, aby aj najmenšie mestské časti mali garanciu, že budú v mestskom parlamente zastúpené. Vo väčšine prípadov podľa nich ide o bývalé samostatné obce, ktoré mali vlastný majetok a k Bratislave boli pričlenené až následne.


Zdroj: SITA.sk - Magistrát reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti časti Zákona o Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca hlavného mesta Komunálne voľby Mestské zastupiteľstvo Ombudsman Regionálne združenie mestských častí Bratislavy Ústava SR Verejný ochranca práv
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