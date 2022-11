Brusel odblokoval financie na projekty Babišovho Agrofertu, Česko bude chcieť naspäť milióny korún

Dotácie boli blokované

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Česko môže požiadať o preplatenie dotácií pre firmu Agrofert . V liste českým úradom to napísali predstavitelia Európskej komisie . Informuje o tom portál iROZHLAS.cz, ktorému to potvrdilo české ministerstvo financií.Dotácie boli dosiaľ blokované v súvislosti s auditným vyšetrovaním ku konfliktu záujmov expremiéra Andreja Babiša . Ide pritom o prostriedky, ktoré už firmám vyplatili zo štátnej kasy. Stopka ďalej platí pre dve spoločnosti - poľnohospodársky podnik Cerea a plastikársku firmu Fatra.V septembri sa v Európskej komisii uskutočnilo tzv. Interruption Committee, teda zasadnutie výboru, na ktorom preberali prerušenie výplat pre Agrofert, vrátane okruhu výdavkov, o ktoré budú môcť české úrady požiadať. Výsledkom stretnutia je spomenutý list, ktorý teraz dorazil aj na stôl úradníkov ministerstva financií.Keď sa v Česku na začiatku roku 2019 rozbehol únijný audit ku konfliktu záujmov bývalého premiéra Babiša, tok peňazí z Európskej komisie na projekty dcérskych firiem Agrofertu sa zastavil.Ministerstvo financií spolu s rezortom priemyslu a obchodu teraz budú riešiť, ktoré faktúry za projekty Agrofertu pošlú do Bruselu so žiadosťou o preplatenie.„Na individuálnej báze bude potom rozhodnuté, u ktorých projektov a v akej výške príde k vloženiu výdavkov do žiadosti o platbu do Európskej komisie,“ vyjadril sa pre iROZHLAS.cz Gabriela Krušinová z tlačového odboru ministerstva financií.O aký objem peňazí by malo ísť, nechcel rezort podľa webu pred zhruba dvoma týždňami spresniť. Len necelý polrok po začiatku auditu však obsahoval zoznam projektov dcérskych firiem Agrofertu, ktoré neboli predložené Európskej komisii, zhruba 13 projektov za 170 miliónov českých korún. Vlani v máji išlo už o 18 projektov za viac ako 232 miliónov korún. Odvtedy sa však zoznam mohol ešte rozšíriť.Už teraz je však jasné, že 100 miliónov z tohto balíka budú chcieť české úrady od Agrofertu naspäť, upozorňuje iROZHLAS.cz s tým, že ide o dotácie pre pekáreň Zelená louka patriacu pod Penam, ktorá čerpala podporu na inovatívnu výrobu toastového chleba.Kontrolóri v rámci auditu však zistili, že jej dotácie pridelili neoprávnene, pretože technológia nebola inovatívna. Ministerstvo priemyslu preto vlani začalo s firmou takzvané konanie o odňatí dotácie a peniaze bude chcieť späť.Brusel nepreplatí ani ďalšie dve dotácie poľnohospodárskemu podniku Cerea a jednu dotáciu plastikárskej firme Fatra.