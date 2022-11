Slovenské servery sú plné detskej pornografie, musíme konať, upozornila Ďuriš Nicholsonová

Podmienky pre platformy

V ochrane detí úplne zlyhávame

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším množstvom hostingových domén s detskou pornografiou. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila pri príležitosti piatkového Svetového dňa Prevencie týrania a zneužívania detí britská nadácia Internet Watch Foundation (IWF).Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová vyzýva kompetentných, aby začali konať. Slovensko je jedinou krajinou, ktorá nemá spustenú anonymnú linku na nahlasovanie nezákonného obsahu týkajúceho sa zneužívania detí na internete.Európske inštitúcie už kroky podnikajú. Ďuriš Nicholsonová je tieňovou spravodajkyňou nariadenia Európskej únie (EÚ) , ktoré má chrániť deti v online priestore pred sexuálnymi predátormi. Prinesie spoločné riešenia ako zamedziť sexuálnemu obťažovaniu detí v online priestore.Stanoví podmienky pre platformy, kedy musia skenovať a blokovať podozrivý obsah. „Pre tento účel navrhujeme vytvoriť špeciálne centrum EÚ, ktoré bude úzko spolupracovať s Europolom ," vysvetlila Ďuriš Nicholsonová a dodala, že na Slovensku by sme nemali čakať a spoliehať sa na nariadenie. „Mali by sme okamžite začať konať, prvým krokom by malo byť zavedenie anonymnej linky pre verejnosť,“ skonštatovala.Prepojiť podľa nej treba neziskový a súkromný sektor so štátnymi a verejnými orgánmi a aktualizovať všetky postupy na detekovanie, odstraňovanie a postihovanie obrovského výskytu detskej pornografie na slovenských serveroch.Podľa štúdie IWF je každé piate dieťa vo veku 9 až 17 rokov obeťou sexuálneho obťažovania na internete. Výskyt detskej pornografie narástol celosvetovo z milióna nahlásení v roku 2010 na 21 miliónov v roku 2020. Analytici IWF našli len za prvých päť dní až 900 prípadov tej najhoršej formy sexuálneho zneužívania detí.Predátori v online priestore manipulujú aj celkom malé deti do nahrávania videí so sexuálnym obsahom, ktoré potom šíria a predávajú. Najčastejšie (75 percent) sú sexuálne zneužívané deti vo veku od 11 do 13 rokov, 20 percent zneužívaných detí odhalili vo veku 7 až 10 rokov, päť percent v kategórii 14-ročných až 15-ročných. Ochrana detí v online priestore je obrovskou výzvou pre rodičov, vyšetrovateľov, sociálnych pracovníkov, ale aj prevádzkovateľov domén a sociálnych sietí.„Hoci je publikovanie a šírenie detskej pornografie na európskej úrovni trestný čin už viac ako desať rokov, vo virtuálnom svete v ochrane detí úplne zlyhávame. Strážime dieťa na detskom ihrisku a v škole, ale sexuálni predátori naňho útočia cez sociálne siete alebo online hry doma v jeho izbe," poukázala Ďuriš Nicholsonová. Podľa nej treba okamžite zaviesť vzdelávacie programy na prevenciu sexuálneho zneužívania do osnov základných škôl a prestať konečne tabuizovať tému sexuality a zneužívania pred deťmi.