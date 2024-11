Brusel sa na pôde Svetovej obchodnej organizácie sťažuje na čínske clá na európsky koňak

25.11.2024 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) v pondelok požiadala Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) o konzultácie o dočasných antidumpingových opatreniach, ktoré Čína uvalila na dovoz koňaku z EÚ.„Čína nepreukázala, že existuje ohrozenie jej odvetvia výroby koňaku, ani že existuje príčinná súvislosť medzi údajným ohrozením a dovozom koňaku z EÚ ," uviedla Komisia na svojej internetovej stránke.Žiadosť o konzultácie je prvým krokom v rámci urovnávania sporov na pôde WTO. Čína má teraz desať dní na to, aby odpovedala na žiadosť EÚ s cieľom nájsť vzájomne vyhovujúci formát a dátum konzultácií. Ak sa nenájde uspokojivé riešenie, o prípade by mohol rozhodnúť panel WTO.Dočasné clá na úrovni 30,6 až 39 % na európsky koňak Čína ohlásila začiatkom októbra. Peking tak urobil len štyri dni po tom, ako väčšina krajín Európskej únie schválila clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne.Čínske ministerstvo obchodu koncom augusta uviedlo, že podľa jeho predbežného zisťovania sa európsky koňak do Číny dováža za dumpingové ceny, čo môže spôsobovať „značnú škodu“ domácim čínskym výrobcom.