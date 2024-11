Koaličná dohoda je platná a nič sa meniť nebude, tvrdí Taraba

Trestnoprávna rovina korupcie

Diskutovalo sa o pôsobení huliakovcov

25.11.2024 (SITA.sk) - Politické strany vládnej koalície sa zhodli, že koaličná dohoda je platná. Vláda pozostáva len z politických subjektov, ktoré prešli legitímne voľbami. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba SNS ) po rokovaní koaličnej rady. Podľa jeho slov sa teda nič meniť nebude.„Ak sa ktokoľvek chce legitímne podieľať na vládnutí, čo je prirodzeným právom koaličných poslancov, musí byť členom jedného z poslaneckých klubov vládnej koalície," dodal Taraba s tým, že dohody o podpore akýchkoľvek zákonov mimo rámec koaličnej dohody za výmenu funkcií, by skôr zakladali otázku trestnoprávnej roviny korupcie.„Som rád, že všetky koaličné politické strany toto jednoznačne odmietajú," vyhlásil Taraba. Úrad vlády po koaličnej rade informoval, že sa dohodli na spoločnom postupe počas schôdze parlamentu, ktorá sa začne v utorok 26. novembra.„Koaličná rada skonštatovala, že vládna koalícia disponuje parlamentnou väčšinou potrebnou na schvaľovanie návrhov zákonov, personálnych návrhov a návrhov uznesení obsiahnutých v návrhu programu schôdze. Koaličná rada sa dohodla aj o spoločnom postupe pri prerokovaní návrhu štátneho rozpočtu a návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi," informoval Úrad vlády SR.Súčasne vládna koalícia odporučila poslancom parlamentu za vládne strany, aby nesúhlasili s opozičným návrhom na odvolanie poslanca Rudolfa Huliaka z pozície predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.Na koaličnej rade sa diskutovalo aj o pôsobení poslancov Huliaka, Ivana Ševčíka Pavla Ľuptáka , ktorí vystúpili z poslaneckého klubu SNS.„Uvedeným poslancom, ktorí prejavujú záujem podieľať sa na plnení Programového vyhlásenia vlády SR, bude okamžite po skončení koaličnej rady poskytnutá detailná informácia o spoločnom postupe vládnej koalície na nasledujúcej schôdzi parlamentu a dohodnutých rozhodnutiach," informoval úrad s tým, že koaličná rada považuje akékoľvek úvahy týchto poslancov o podiele na vládnej moci za legitímne a možné len v rámci existujúcej politickej štruktúry, a to vládnej koalície parlamentných strán Smer-SD Hlas-SD a SNS.„Základom pre rokovanie o akejkoľvek podobe účasti uvedených poslancov na vládnej moci je preto podľa koaličnej rady návrat poslancov do klubu poslancov za SNS. Len plnohodnotné členstvo v tomto klube umožňuje viesť vedeniu SNS rozhovory o personálnych návrhoch spadajúcich do politického portfólia SNS," dodal Úrad vlády SR s tým, že akýkoľvek iný postup môže vyvolať podozrenie z konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť.