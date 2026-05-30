Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Brusel sa túži odstrihnúť od amerických technologických firiem, v stredu by mal predstaviť balík technologickej suverenity
Nový legislatívny balík sa má týkať rozvoja cloudových služieb a umelej inteligencie, čipov aj podpory väčšieho využívania open source riešení vo verejnej správe.
Európska únia (EÚ) pripravuje rozsiahle kroky na zníženie svojej závislosti od amerických digitálnych firiem a čínskych čipov v prospech európskych alternatív. Balík technologickej suverenity je súčasťou širšieho úsilia Bruselu obmedziť závislosť od zahraničných dodávateľov a podporiť domácu výrobu, zároveň však hrozí novými obchodnými spormi medzi Úniou a USA.
Očakávaný balík pravidiel o čipoch, cloudových službách a umelej inteligencii má byť predstavený v stredu. Podľa návrhu stratégie, ktorý videla agentúra AFP, je cieľom „získať späť svoje miesto v globálnom geoekonomickom súperení“.
Obavy z vypnutia
Mimoriadnym problémom je závislosť od amerických cloudových poskytovateľov, ktorí ovládajú približne 70 percent európskeho trhu. Po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu rastú v Európe obavy, že kritická digitálna infraštruktúra by sa mohla stať zraniteľnou voči americkému „vypínaču“ v prípade prudkého zhoršenia vzťahov.
Hoci európski predstavitelia USA priamo nemenujú, americké technologické firmy dominujú vo všetkých oblastiach digitálnych služieb. „Musíme si vybudovať vlastné kapacity. Nemôžeme dovoliť, aby sa niekto pokúšal ovplyvňovať naše rozhodnutia, naše hodnoty, našu dobre fungujúcu ekonomiku a služby,“ hovorí eurokomisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová.
Súčasťou nového legislatívneho balíka má byť „akt o cloudových službách a umelej inteligencii“, ktorý má zrýchliť budovanie dátových centier; návrh „aktu o čipoch“ zameraný na posilnenie bezpečnosti dodávok polovodičov; aj presadzovanie a podpora väčšieho využívania open source riešení vo verejnej správe.
Viac inovácií, väčšia odolnosť aj bezpečnosť
Podľa europoslanca Olivera Schenka cieľom nie je konfrontácia s obchodnými partnermi, ale vyhnutie sa „štrukturálnej závislosti od jediného externého aktéra“. „Európa musí zabezpečiť, aby verejné investície do umelej inteligencie a cloudovej infraštruktúry posilnili európsku inovačnú kapacitu, odolnosť a bezpečnosť,“ povedal Schenk pre AFP.
Nový balík by podľa Bruselu mali podporiť inovácie a pomôcť dobehnúť USA a Čínu v pretekoch o AI. Ben Brake zo združenia DOT Europe, ktorého členmi sú firmy ako Amazon a Apple, však varoval, že „odveta voči americkým korporáciám ako reakcia na obchodné spory neprinesie inovácie ani neposilní európsku konkurencieschopnosť“.
Zdroj: SITA.sk - Brusel sa túži odstrihnúť od amerických technologických firiem, v stredu by mal predstaviť balík technologickej suverenity © SITA Všetky práva vyhradené.
Moskva povolala svojho vyslanca v Arménsku na konzultácie, Putin spomínal „ukrajinský scenár“
Nad Košicami sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden musel núdzovo pristáť v centre mesta – VIDEO
