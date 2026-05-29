Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. mája 2026

Nad Košicami sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden musel núdzovo pristáť v centre mesta – VIDEO


Tagy: Balónová fiesta Balóny Košická polícia Nehoda

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Nad metropolou východu sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden z nich núdzovo pristál v centre mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo



Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.


Nad metropolou východu sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden z nich núdzovo pristál v centre mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, dva balóny sa zrazili vo vzduchu, v blízkosti OC Aupark na Námestí osloboditeľov.

Jeden z nich po náraze núdzovo pristál na ceste pri obchodnom centre. Druhý ostal vo vzduchu, podľa prvotných informácií bol bez poškodenia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

„V balóne, ktorý núdzovo pristál, sa nachádzalo päť osôb, podľa prvotných informácií bez viditeľných zranení,” uviedla polícia. Policajti na mieste regulovali premávku a prijali potrebné opatrenia. Krátko po 20:00 informovali, že Štúrova ulica v Košiciach je opäť prejazdná.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Vďaka rýchlej reakcii sa balón podarilo z cesty rýchlo odstrániť. Ďakujeme vodičom za trpezlivosť a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste,” uzavreli. V Košiciach v týchto dňoch prebieha tradičná balónová fiesta.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Nad Košicami sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden musel núdzovo pristáť v centre mesta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Balónová fiesta Balóny Košická polícia Nehoda
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Obnova areálu Športového centra polície pokročila do ďalšej fázy, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 