Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Nad Košicami sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden musel núdzovo pristáť v centre mesta – VIDEO
Nad metropolou východu sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden z nich núdzovo pristál v centre mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo
29.5.2026 (SITA.sk) - Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
Nad metropolou východu sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden z nich núdzovo pristál v centre mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, dva balóny sa zrazili vo vzduchu, v blízkosti OC Aupark na Námestí osloboditeľov.
Jeden z nich po náraze núdzovo pristál na ceste pri obchodnom centre. Druhý ostal vo vzduchu, podľa prvotných informácií bol bez poškodenia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
„V balóne, ktorý núdzovo pristál, sa nachádzalo päť osôb, podľa prvotných informácií bez viditeľných zranení,” uviedla polícia. Policajti na mieste regulovali premávku a prijali potrebné opatrenia. Krátko po 20:00 informovali, že Štúrova ulica v Košiciach je opäť prejazdná.
„Vďaka rýchlej reakcii sa balón podarilo z cesty rýchlo odstrániť. Ďakujeme vodičom za trpezlivosť a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste,” uzavreli. V Košiciach v týchto dňoch prebieha tradičná balónová fiesta.
Zdroj: SITA.sk - Nad Košicami sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden musel núdzovo pristáť v centre mesta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obnova areálu Športového centra polície pokročila do ďalšej fázy, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO
