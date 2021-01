Brusel upustil od zámeru obnovy kontrol na severoírskej hranici pre spor o vývoz vakcín proti koronavírusu

Konštruktívne rozhovory

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia v piatok upustila od zámeru obnoviť kontroly na hranici so Severným Írsko. Krok mal zabrániť vývozu vakcín z jej územia do Veľkej Británie. Oznámila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová Spojené kráľovstvo a únia sa „v princípe dohodli, že v prípade exportu vakcín by sa nemali zavádzať reštrikcie proti spoločnostiam, ktoré plnia svoje zmluvné záväzky,“ uviedla von der LeyenováZmene postoja podľa nej predchádzali konštruktívne rozhovory s britským premiérom, ktorý predtým vyjadril „hlboké znepokojenie“ nad plánmi Bruselu.Dohoda o brexite garantuje otvorenú hranicu medzi Írskom ako členským štátom únie a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.Za určitých okolností je ale možné čiastočne pozastaviť platnosť dohody. Týka sa to situácií, ktoré môžu podľa ktorejkoľvek zo zmluvných strán spôsobiť „hospodárske, spoločenské a environmentálne ťažkosti“.EÚ pôvodne v piatok oznámila, že aktivuje článok 16 Protokolu o Írsku a Severnom Írsku a bude kontrolovať vývoz vakcín do Severného Írska. Krok mal zabrániť exportu vakcín do ďalších častí Spojeného kráľovstva.Európskej únie sa nedarí zabezpečiť dostatočný objem vakcín. S firmou AstraZeneca aktuálne vedie spor o jej zmluvné záväzky. Blok sa dohodol na kúpe 400 mil. kusov vakcín, ktoré firma vyvinula vlani v spolupráci s Oxfordskou univerzitou.V piatok Európska lieková agentúra (EMA) schválila jej použitie v prípade všetkých dospelých osôb. Spoločnosť však už skôr oznámila, že vzhľadom na ťažkosti v jednom z jej európskych závodov dodávky v prvom štvrťroku 2021 zredukuje o zhruba 60 percent.