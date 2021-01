Únia miest chce pomôcť pri riešení pandemickej situácie a žiada zaradenie učiteľov do kritickej infraštruktúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada od vlády pridanie učiteľov do kategórie kritickej infraštruktúry . ÚMS to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala jej hovorkyňa Daniela Piršelová Podľa ÚMS je neprijateľné, aby boli učitelia a pedagógovia vystavení tak vážnemu riziku nákazy ochorením COVID-19. Ak štát uvažuje o návrate detí do škôl, štát by podľa ÚMS mal v prvom rade dbať na ochranu zdravia učiteľov.ÚMS zároveň uviedla, že je pripravená aj naďalej spolupracovať so štátom pri riešení pandemickej situácie. Od vlády však žiada, aby jej rozhodnutia vychádzali iba z overených a finálnych výsledkov, a aby akékoľvek ďalšie rozhodnutia v súvislosti s opatreniami a s testovaním oznamovala včas a za zrozumiteľne odkomunikovaných podmienok.„Aktuálna epidemická situácia, žiaľ, ukazuje, že sme naďalej v kritických číslach. Podporujeme preto názor konzília odborníkov, ako aj vlády, ktorí sú zdržanliví v uvoľňovaní opatrení. V prvom rade je potrebné ochrániť životy našich obyvateľov pred ďalším šírením nebezpečného vírusu,“ povedal prezident ÚMS Richard Rybníček Vo štvrtok 28. januára rozhodlo konzílium odborníkov o tom, že sa školy od pondelka 1. februára otvárať nebudú. Otázkou otvárania škôl sa vláda či konzílium odborníkov budú zaoberať aj budúci týždeň. O tom, či sa budú školy otvárať, bude minister školstva Branislav Gröhling (SaS) informovať vo štvrtok 4. februára.