Brusel v nedeľu čaká masový protest proti možnému prepusteniu Dutrouxa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. októbra (TASR) - Centrum Bruselu očakáva v nedeľu popoludní masový protestný pochod, ktorý sa týka možnosti podmienečného prepustenia belgického pedofila, sériového vraha a únoscu Marca Dutrouxa, ako aj prepustenia jeho komplica Michela Lelievra.Tlačová agentúra Belga upozornila, že pôjde o tzv. "čierny pochod", na rozdiel od "bieleho pochodu" spred 23 rokov. Protest, na ktorom sa podľa organizátorov očakáva prítomnosť niekoľko tisíc ľudí, bol nahlásený od 14.00 do 17.00 h a bude prebiehať pod dohľadom polície.K jeho zvolaniu došlo po tom, ako bruselská prokuratúra vydala vo štvrtok "kladné stanovisko" na vykonanie novej psychiatrickej expertízy Dutrouxa, ktorý bol odsúdený na doživotie. O odborný posudok požiadal jeho advokát, ktorý by chcel v roku 2021 dosiahnuť podmienečné prepustenie svojho klienta.Rozhodnutie tribunálu pre výkon trestu (TAP) o vykonaní expertízy oznámia oficiálne 28. októbra.Súd v juhobelgickom Arlone dokázal v roku 2004 Dutrouxovi únos šiestich dievčat v 90. rokoch. Dievčatá následne znásilnil a zadržiaval v podzemnom úkryte, pričom štyri z nich - Julie Lejeunová (8), Melissa Russová (8), An Marchalová (17) a Eefje Lambrecksová (19) - zomreli.Za mrežami sa ocitol aj za vraždu svojho komplica Bernarda Weinsteina. Dutroux požiadal o prepustenie z väzenia už v decembri 2012, vtedy však súd jeho žiadosti nevyhovel, keďže proti boli aj psychológovia.Podľa agentúry Belga mohol byť Dutroux v súlade s belgickým právom "teoreticky" prepustený na slobodu už 30. apríla 2013, po vypršaní desaťročného pobytu za mrežami.Tzv. "biely pochod" - alebo "tichý pochod" - bol zorganizovaný v Bruseli 20. októbra 1996, keď okolo 350.000 Belgičanov vyšlo po zatknutí Marca Dutrouxa do ulíc a protestovalo aj proti zlyhaniam belgickej justície a policajného systému.Biela farba na oblečení účastníkov vtedajšieho protestu a ich tichý pochod symbolizovali nevinnosť zabitých dievčat a dôstojnosť ich rodičov.Plánovaný nedeľňajší protest je označovaný ako "čierny pochod", ako vyjadrenie smútku.Kým Dutroux čaká len na hypotetickú možnosť podmienečného prepustenia na slobodu, jeho komplic Michel Lelievre sa 30. septembra ocitol na slobode - po 23 rokoch za mrežami, vrátane vyšetrovacej väzby. Lelievre bol v roku 2004 v Arlone odsúdený na 25 rokov väzenia za pomoc Dutrouxovi pri únosoch Sabine, Laetitie, An a Eefje. Dve z nich zahynuli.