PREZIDENTKA: VYŠETROVATELIA A PROKURÁTORI SI EŠTE DÔVERU ZASLÚŽIA

Bratislava 18. októbra - Polícia aj prokuratúra si uvedomujú vážnosť situácie v súvislosti s vyšetrovaním aktuálnych káuz. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), policajný prezident Milan Lučanský a prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková majú nateraz dôveru prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Hlava štátu to povedala na piatkovom brífingu po stretnutí s nimi. Občanom odkázala, že polícia a prokuratúra si ešte dôveru zaslúžia.Čaputová zároveň požiadala verejnosť, aby neodsudzovala všetkých sudcov, prokurátorov a policajtov podľa tých, ktorí "zišli z cesty". Zároveň však upozornila, že jej dôvera ani čas na preukázanie výsledkov nie sú nekonečné. "Vo chvíli, keď zistím, že som sa mýlila, rovnako otvorene to poviem," deklarovala.Policajného prezidenta aj námestníčku generálneho prokurátora požiadala o vyššiu mieru informovania. "Aby sme my všetci nemuseli žiť s pocitom, že na každý krok prokuratúry je potrebný mediálny tlak," dodala. S jej návrhom mali súhlasiť aj predstavitelia daných orgánov.Hlava štátu vyjadrila tiež nespokojnosť s vystupovaním dozorujúceho prokurátora kauzy Gorila. "Som presvedčená, že v takej vážnej kauze, ktorú sa nepodarilo vyšetriť ani počas piatich vlád a v ktorej oprávnene očakávame významný posun, by dozorujúci prokurátor nemal vyvolávať pochybnosti o jeho úmysloch, osobnej integrite a mal by mať výsledky, ktoré nás oprávňujú dôverovať mu," uviedla.Ako poznamenala, nemožno nevidieť súvislosť medzi medializovanými kauzami a vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Práve takýmto kauzám sa Ján Kuciak venoval. A venoval sa im, vidiac, že niektoré špičky justície kolaborovali so zločinom, kryli ho, a zrejme zarábali na nespravodlivosti. Za smrť dvoch mladých ľudí nie je zodpovedný len objednávateľ a vykonávatelia vraždy. Morálne zodpovední sú všetci, ktorí túto situáciu umožnili a tolerovali, ktorí svoje poslanie v justícii otočili proti jeho zmyslu," zhrnula Čaputová.Verejný tlak na justičné orgány však podľa nej prináša svoje výsledky. Za významný krok a príklad pre ostatných označila vyhlásenia rady prokurátorov aj etickej rady prokuratúry. "Skorumpovaní alebo z korupcie dôvodne podozriví sudcovia, policajti a prokurátori nemôžu zotrvávať vo svojich pozíciách," apelovala. Takéto jasné hodnotové vymedzenie jej v radoch sudcov chýba.