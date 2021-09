Brusel v rámci kampane za práva žien pomenuje novú ulicu po zavraždenej sexuálnej pracovníčke

Utrpela sedemnásť bodných rán

Prostitúcia nie je nezákonná

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Belgická metropola Brusel v rámci rozsiahlej kampane za práva žien pomenuje novú ulicu po zavraždenej nigérijskej sexuálnej pracovníčke Eunice Osayandeovej. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Osayandeová v roku 2016 pricestovala do Bruselu za lepšími zajtrajškami. Dôverovala ľuďom, ktorí jej sľúbili hereckú kariéru, no v skutočnosti to boli obchodníci s ľuďmi.Okamžite po príchode do Belgicka ju prinútili k prostitúcii. Tvrdili jej, že pašeráckemu gangu dlhuje za prepravu, ochranu či nájomné 45-tisíc eur.V júni 2018 ju v štvrti Gare du Nord 17 bodnými ranami usmrtil nespokojný zákazník.Niekoľko týždňov pred smrťou dokonca kontaktovala charitatívnu pracovníčku a oznámila, že pri práci zažíva násilie a zastrašovanie. Bála sa, že sa nemôže obrátiť na políciu, pretože je migrantka bez dokladov.Prostitúcia v Belgicku nie je nezákonná, neexistujú však jednotné vnútroštátne pravidlá. Z vraždy 23-ročnej Osayandeovej obvinili 17-ročného chlapca, ktorý momentálne čaká na súd.Zatknutí boli aj štyria členovia gangu obchodujúceho s ľuďmi, ktorí v januári tohto roku dostali trest odňatia slobody na štyri roky.Mesto Brusel na margo pomenovania novej ulice po Osayandeovej v časti Schaerbeek uviedlo, že chce upozorniť na všetky „zabudnuté ženy, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, sexuálneho násilia a vrážd“.