Útokov a vyhrážok voči novinárom pribúda, Európska komisia žiada od členských štátov ich lepšiu ochranu

Novinári sú pre demokraciu zásadní

Komisia má pre štáty odporúčania

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia vo štvrtok požiadala členské štáty Európskej únie , aby lepšie chránili novinárov. Učinila tak v súvislosti s nárastom fyzických útokov a on-line vyhrážok voči zástupcom médií.Podľa výkonného orgánu EÚ bolo v minulom roku v 27-člennom bloku napadnutých 908 novinárov a pracovníkov médií. Od roku 1992 bolo v únii zabitých celkovo 23 novinárov, pričom väčšina týchto vrážd sa odohrala v ostatných šiestich rokoch.„Žiadny novinár by nemal zomrieť, ani by mu nemalo byť ublížené pre jeho prácu. Potrebujeme podporovať a chrániť novinárov, sú zásadní pre demokraciu,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová „Pandémia viac ako kedykoľvek predtým ukázala kľúčovú úlohu novinárov, ktorí nás informovali. A tiež naliehavú potrebu, aby verejné orgány urobili viac pre ich ochranu,“ dodala česká politička.Vraždy reportérov sú v Európe zriedkavé, ale prípady na Slovensku a na Malte, ktoré sa stali v nedávnych rokoch, vyvolali obavy o bezpečnosť reportérov v rozvinutých demokratických spoločnostiach.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová začiatkom tohto roka vyjadrila podporu investigatívnej žurnalistike po zabití Petra De Vriesa, renomovaného holandského novinára, ktorý prinášal správy o podsvetí v Holandsku.Nezáväzné návrhy komisie obsahujú odporúčania pre krajiny EÚ, aby zaistili spravodlivé a účinné vyšetrovanie a stíhanie a poskytli ochranu ohrozeným osobám so silným zameraním na novinárky.Komisia taktiež navrhuje vytvorenie podporných služieb vrátane liniek dôvery, právneho poradenstva a psychologickej podpory. Trvá tiež na potrebe zaistiť bezpečnosť reportérov počas demonštrácií, kde dochádza k väčšine útokov.