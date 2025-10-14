|
Utorok 14.10.2025
Meniny má Boris
Archív správ
Denník - Správy
14. októbra 2025
Bruselské letisko pre celoštátny štrajk zrušilo všetky odlety
Bruselské letisko zrušilo v utorok všetky odlety pre celoštátny generálny štrajk, ktorý odborári vyhlásili na protest proti vládnemu plánu úspor. Letisko Charleroi, ktoré je ...
14.10.2025 (SITA.sk) - Bruselské letisko zrušilo v utorok všetky odlety pre celoštátny generálny štrajk, ktorý odborári vyhlásili na protest proti vládnemu plánu úspor. Letisko Charleroi, ktoré je významnou európskou základňou nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair, uviedlo, že nemôže prevádzkovať žiadne lety pre nedostatok personálu.
Meškania a zrušenia spojov zasiahli v Bruseli aj metro a električkovú a autobusovú dopravu. Polícia v belgickom hlavnom meste odporučila občanom, aby sa vyhýbali niektorým oblastiam v centre mesta a aby cestovali autom.
Vláda, ktorá zápasí s rozpočtovým deficitom porušujúcim pravidlá Európskej únie, sa snaží reformovať dôchodky a dosiahnuť ďalšie úspory, ktoré však rozzúrili odborárov. Odbory rozhodne odmietajú plánované reformy vrátane obmedzenia možností predčasného odchodu do dôchodku a zmrazenia indexácie miezd.
„Táto vláda sľubovala viac udržateľných pracovných miest a zvýšenie kúpnej sily. ... A opäť všetci platia, okrem bohatých,“ uviedol odborový zväz CSC.
Zdroj: SITA.sk - Bruselské letisko pre celoštátny štrajk zrušilo všetky odlety © SITA Všetky práva vyhradené.
