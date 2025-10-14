Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
 Meniny má Boris
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Zo zahraničia

14. októbra 2025

Bruselské letisko pre celoštátny štrajk zrušilo všetky odlety


narušenie dopravy štrajk v Belgicku

Bruselské letisko zrušilo v utorok všetky odlety pre celoštátny generálny štrajk, ktorý odborári vyhlásili na protest proti vládnemu plánu úspor. Letisko Charleroi, ktoré je ...



belgium_general_strike_84215 676x451 14.10.2025 (SITA.sk) - Bruselské letisko zrušilo v utorok všetky odlety pre celoštátny generálny štrajk, ktorý odborári vyhlásili na protest proti vládnemu plánu úspor. Letisko Charleroi, ktoré je významnou európskou základňou nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair, uviedlo, že nemôže prevádzkovať žiadne lety pre nedostatok personálu.


Meškania a zrušenia spojov zasiahli v Bruseli aj metro a električkovú a autobusovú dopravu. Polícia v belgickom hlavnom meste odporučila občanom, aby sa vyhýbali niektorým oblastiam v centre mesta a aby cestovali autom.

Vláda, ktorá zápasí s rozpočtovým deficitom porušujúcim pravidlá Európskej únie, sa snaží reformovať dôchodky a dosiahnuť ďalšie úspory, ktoré však rozzúrili odborárov. Odbory rozhodne odmietajú plánované reformy vrátane obmedzenia možností predčasného odchodu do dôchodku a zmrazenia indexácie miezd.

Táto vláda sľubovala viac udržateľných pracovných miest a zvýšenie kúpnej sily. ... A opäť všetci platia, okrem bohatých,“ uviedol odborový zväz CSC.


Zdroj: SITA.sk - Bruselské letisko pre celoštátny štrajk zrušilo všetky odlety © SITA Všetky práva vyhradené.

narušenie dopravy štrajk v Belgicku
©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

