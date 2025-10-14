Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

14. októbra 2025

Smer chce kvôli Matovičovi zakázať v rokovacej sále grafy aj obrazové pomôcky, plánuje aj sankcie – VIDEO


Tagy: covidová amnestia Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) predseda hnutia Slovensko predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Sankcie Štátny rozpočet zákon o rokovacom poriadku

Smer-SD chce zakázať v rokovacej sále parlamentu akékoľvek obrazové pomôcky či grafy. Reaguje tým najmä na vystúpenia Igora Matoviča ...



richter 676x417 14.10.2025 (SITA.sk) - Smer-SD chce zakázať v rokovacej sále parlamentu akékoľvek obrazové pomôcky či grafy. Reaguje tým najmä na vystúpenia Igora Matoviča a poslancov jeho Hnutia Slovenska v NR SR. Informoval o tom podpredseda národnej rady Tibor Gašpar na tlačovej besede.


Namiesto toho, že sme chceli prísť s návrhom, že bude dovolená obrazová pomôcka v rozmere A4 po odsúhlasení obsahu predsedajúcim, prichádzame so zmenou, že tam nebude žiadna a bude nulová tolerancia. Dokonca ani také pomôcky, čo si vyrobia poslanci v pléne,“ povedal.

Úprava zákona o rokovacom poriadku


Smer-SD chce tiež „prekopať“ paragraf 32 Zákona o rokovacieho poriadku NR SR, ktorý rieši, kedy má byť poslanec upozornený, kedy má byť vykázaný a kedy už vyvedený z rokovacej sály. Zaviesť chce finančné sankcie. „Javí sa, že poslanci majú dostatočné platy, tak budeme musieť pristúpiť k sankcii vo výške jedného platu, prípadne pri recidíve až dvoch poslaneckých platov,“ spresnil Gašpar. Počas 40. schôdze, ktorá sa začína v utorok, chcú riešiť aj etický kódex poslanca.

Ako informoval predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter, 40. schôdza Národnej rady bude mať 129 bodov. Poslanci prerokujú 45 zákonov v prvom čítaní, 39 v druhom čítaní, z toho 30 vládnych zákonov. „Je tu aj jedno skrátené legislatívne konanie, ktoré sa týka Environmentálneho fondu,“ dodal. Najdôležitejšou témou bude rokovanie o štátnom rozpočte.

Večer budeme sedieť s pánom ministrom financií a máme záujem si niektoré veci ešte raz vydiskutovať. Každopádne, ak by z našich radov aj vyšiel nejaký pozmeňujúci návrh, bude niekde pridávať a niekde uberať, celkové čísla nemáme v žiadnom prípade záujem meniť,“ podotkol Richter. Pre budúci rok sa chystajú docieliť deficit 4,1 percenta HDP.

Návrh štátneho rozpočtu


Najprv prídu na rad dva zákony – jeden z dielne ministerstva financií a druhý z dielne rezortu zdravotníctva, po nich predloží minister financií návrh štátneho rozpočtu. „Pripúšťame, že môže dôjsť k predĺženiu rokovacieho dňa, skrátenie prestávky na obedy, prípadne presunutie rokovania až do večerných hodín. Ak by opozícia úmyselne predlžovala alebo hrala divadlo v súvislosti s rozpravou k rozpočtu, sme pripravení iniciovať aj nočné rokovanie,“ pripustil Richter. K opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery navrhnú zlúčenú rozpravu.

Koalícia sa nedohodla na prelomení veta prezidenta pri zákone o covidových amnestiách. Smer-SD má záujem veto prelomiť, Hlas-SD však nie. „Strana Hlas má bližšie k prezidentovi a na jeho pripomienky nahliada inak,“ poukázal Richter. Strana Smer-SD tiež nebude iniciovať ukotvenie výhrady vo svedomí v ústave a ani už neplánuje do konca volebného obdobia meniť ústavu.


Zdroj: SITA.sk - Smer chce kvôli Matovičovi zakázať v rokovacej sále grafy aj obrazové pomôcky, plánuje aj sankcie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

