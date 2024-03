Bruselskí úradníci bez mandátu prijímajú nezmyslené rozhodnutia, ktoré nám zväzujú ruky, hovorí minister Taraba

Kolektívne rozhodnutie strany

Kandidujú, aby SNS uspela

Treba blokačný mechanizmus

13.3.2024 (SITA.sk) - Pre nás je dôležité angažovať sa v prospech Slovenskej národnej strany (SNS) ako aj to, aby SNS v eurovoľbách uspela, pričom ľudí chcú presvedčiť, aby išli voliť.Pred stredajším rokovaním vlády to pre médiá uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) na margo svojej kandidatúry do Európskeho parlamentu (EP) Otvorene priznal, že to, kto napokon do EP nastúpi, bude kolektívnym rozhodnutím strany (okrem Tarabu sa o mandát v europarlamente uchádza aj predseda SNS Andrej Danko, ministerka kultúry Martina Šimkovičová či poslanec Národnej rady SR Rudolf Huliak - pozn. SITA).„Ja sa podrobím nejakému kolektívnemu rozhodnutiu SNS, ako to vyhodnotíme a bude to závisieť aj od nejakej sily mandátu. V tomto som kolektívny hráč," reagoval na otázku, či on osobne do EP v prípade zvolenia nastúpi.Je podľa neho možné, že národniari napokon rozhodnú, že do Bruselu pôjde niekto iný. Opakovane zdôraznil, že kandidujú za účelom toho, aby SNS vo voľbách uspela.Taraba vysvetlil, že ešte pred tým, než on i ostatní uchádzači o mandát v EP na kandidátke SNS vôbec kandidovali do Národnej rady SR, tak sa ako partia dohodli, že v rovnakom zložení tí z nich, ktorí získajú najviac hlasov, budú kandidovať aj v eurovoľbách.„Tá dohoda vznikla, ešte keď SNS mala niečo okolo troch percent. Nikto z nás nevedel, kto bude poslanec, minister, či niekto z nás vôbec bude v parlamente," uviedol a dodal, že v duchu tejto dohody sa zhodli, že budú kandidovať.Označil za veľmi dôležité, aby sa do Európskeho parlamentu dostala národná strana a pôsobila v jeho frakciách. Taraba tiež považuje za potrebné, aby bol k dispozícii blokačný mechanizmus proti „tým hlúpym nápadom, ktoré tam na dennej báze vznikajú".„Veľmi dobre vidíme, čo sa dnes deje, že na Slovensku nevieme veľmi veľa vecí zmeniť pre to, lebo bruselskí úradníci bez mandátu prijímajú nezmyslené rozhodnutia, ktoré nám zväzujú ruky," tvrdí minister životného prostredia a kandidát v nadchádzajúcich voľbách do EP.