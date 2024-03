Čo je premlčacia doba a koľko trvá?

Prečo niečo ako "premlčacia doba" vôbec existuje?

13.3.2024 (SITA.sk) - Asi v každom dostupnom článku sa ihneď dozviete, že premlčacia doba je podľa Občianskeho zákonníka tri roky. Samozrejme,. Podľa Trestného zákona sa dĺžka premlčacej doby odvíja od hornej hranice trestnej sadzby, teda počtu rokov odňatia slobody, ktoré môžu byť za daný trestný čin páchateľovi uložené. Môže byť 30, 20, 10, 5 rokov alebo 3 roky a v zásade dĺžka premlčacej doby odzrkadľuje závažnosť spáchaného skutku.Vysvetlenie vzniku inštitútu premlčania je celkom jednoduché: pre veriteľov vykonáva funkciu "poháňača", aby na svoje pohľadávky nezabúdali a čo najskôr ich uplatnili u svojich dlžníkov. Čím viac času od vzniku práva na zaplatenie uplynie, tým. Preto inštitút premlčania má za úlohu predísť zložitým sporom, pri ktorých by dokazovanie jednej či druhej strany bolo komplikované a tým aj rozhodnutie súdu náročné.Ak ide o premlčanie podľa Občianskeho zákonníka, uplynutím premlčacej doby dôjde kpráva veriteľa, ktorý sa domáha úhrady svojej pohľadávky. Ide o oslabenie práva z dôvodu, že súd na premlčanie prihliadne iba v prípade,, v takom prípade nárok veriteľovi neprizná. Ak by dlžník nenamietal, súd právo veriteľovi prizná.V prípade premlčania podľa Trestného zákona, uplynutie premlčacej doby znamená. Z tohto pravidla však existujú výnimky.O dĺžke premlčacej doby sa vždy môžete uistiť vyhľadaním konkrétneho prípadu v zákone, alebo poradou s právnikom.