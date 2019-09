Bruselský súd o dva mesiace predĺžil väzbu pre podozrivých teroristov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. septembra (TASR) - Bruselský súd vo štvrtok predĺžil vyšetrovaciu väzbu pre štyroch podozrivých v súvislosti s vyšetrovaním bombových útokov v Bruseli z 22. marca 2016 o ďalšie dva mesiace. Podľa tlačovej agentúry Belga to potvrdila federálna prokuratúra.Obvinenými sú Mohamed Abrini, Herve Bayingana Muhirwa, Ossama Krayem a Bilal El Makhoukhi. Ak sa štvorica proti súdnemu rozhodnutiu odvolá, v termíne do 15 dní musia opäť predstúpiť pred obžalobu odvolacieho súdu v Bruseli.Mohamed Abrini bol úradne hľadaný už po teroristických útokoch v Paríži z 13. novembra 2015 a je tiež uvádzaný ako "muž v klobúku", čiže osoba, ktorú sa vďaka priemyselným kamerám podarilo identifikovať ako nesie kufor s výbušninami na letisku Zaventem. Abrini z miesta činu utiekol, samovražedný výbuch jeho komplicov si vyžiadal život 16 osôb.Ossama Krayem bol kamerami zachytený na stanici metra Pétillon, ako sa rozpráva s Khalidom El Bakraouim, ktorý sa o pár minút neskôr vyhodil do vzduchu na stanici metra Maelbeek, čo si rovnako vyžiadalo 16 obetí na životoch. Aj Krayem mal pôvodne zohrať úlohu samovražedného atentátnika.Hervé Bayingana Muhirwa, štátny príslušník Rwandy, bol zatknutý 8. apríla 2016, v ten istý deň ako Abrini a Krayem, ktorým pomáhal skrývať sa.Bilal El Makhoukhi bol zatknutý tiež 8. apríla 2016 a rovnako je podozrivý, že po útokoch pomáhal Abrinimu a Krayemovi. Počas svojho džihádistického obdobia v Sýrii používal bojové meno abú Imrán a bol v kontakte s Ibrahimom El Bakraouim, ktorý sa vyhodil do vzduchu na letisku Zaventem. V roku 2015 bol odsúdený na päť rokov väzenia, z toho na dva roky "tvrdej väzby" v rámci súdneho procesu v Antverpách proti radikálnej moslimskej skupine Sharia4Belgium (šaría pre Belgicko).