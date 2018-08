BSK a TTSK chcú medzi sebou integrovať verejnú dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Trnavský samosprávny kraj (TTSK) chcú medzi sebou spustiť integrovaný systém verejnej dopravy. Tento mesiac majú preto podpísať memorandum, následne zbierať potrebné dáta a okolo novembra by už mohli byť jasné termíny, kedy k integrácii dôjde a akých spojov sa to bude týkať. Po stredajšom stretnutí o tom informovali predseda BSK Juraj Droba a predseda TTSK Jozef Viskupič.Integrovaný dopravný systém už funguje v Bratislavskom kraji. Droba vysvetľuje potrebu zapojiť doň aj Trnavský kraj tým, že významné percento práceschopnej populácie z Trnavského kraja dochádza na dennej báze do Bratislavy a okolia.povedal.Miestna, prímestská a koľajová verejná doprava je podľa Viskupiča výzvou. Ako tvrdí, integrovaná doprava medzi oboma krajmi dáva logiku, či už pre ľudí z Trnavského kraja dochádzajúcich za prácou do hlavného mesta a jeho okolia, alebo pre Bratislavčanov dochádzajúcich za oddychom do Trnavského kraja.skonštatoval.Predsedovia dvoch susediacich samosprávnych krajov sa preto dohodli, že v auguste podpíšu memorandum a zostavia expertný tím, ktorý sa touto agendou bude zaoberať.podotkol Droba. Kraje budú teraz zbierať potrebné dáta, napríklad aké množstvo ľudí dochádza do práce z Trnavského do Bratislavského kraja, a vedeli tak nastaviť aj jednotlivé linky verejnej dopravy.uviedla Zuzana Horčíková zo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava (BID), ktorá koordinuje Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji. Ako spresnila, BID sa zapojila do projektu zlepšenia verejnej dopravy medzi Trnavou a Bratislavou a prvým výstupom z neho je zapojenie železničnej stanice a vlakovej dopravy z Trnavy do integrovaného dopravného systému.povedala.Droba a Viskupič hovorili aj o využití lodnej dopravy na Dunaji pre ľudí na juhu Slovenska.vysvetlil Viskupič.