Rekonštrukcia žiarskeho štadióna pokračuje aj v letných mesiacoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 8. augusta (TASR) - Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiari nad Hronom pokračuje aj v letných mesiacoch. Primátor Peter Antal priblížil, že po odvodnení celého objektu sa pokračuje v budovaní základovej dosky, na ktorú sa budú osádzať tribúny.priblížil postup prác.V uplynulom období zamestnávalo stavbárov najmä odvodnenie štadióna. V minulosti to bola práve voda, ktorá spôsobovala na štadióne najväčšie problémy.podotkol Antal s tým, že vodu nakoniec zo štadióna odviedli, vďaka čomu mohli pristúpiť k betonáži.Zimný štadión v Žiari nad Hronom nie je v prevádzke od roku 2008. Mesto na jeho rekonštrukciu získalo milión eur od štátu, zvyšok hradí z vlastných zdrojov. Koľko bude celkovo stáť jeho obnova, zatiaľ podľa Antala nie je možné vyčísliť. Primátor predpokladá, že rekonštrukciu športového stánku by mohli stihnúť do konca tohto roka.