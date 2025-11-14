|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 14.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. novembra 2025
BSK bude v roku 2026 hospodáriť s viac než 347 miliónmi eur, krajskí poslanci schválili rozpočet
Tagy: Rozpočet Samospráva
Krajskí poslanci na novembrovom zasadnutí schválili rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na rok 2026. Ako uviedla hovorkyňa kraja
Zdieľať
14.11.2025 (SITA.sk) - Krajskí poslanci na novembrovom zasadnutí schválili rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na rok 2026. Ako uviedla hovorkyňa kraja Lucia Forman, rozpočet počíta so sumou 347 086 544 eur. „Investície budú smerovať do sociálnej starostlivosti, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu a modernizácie cestnej infraštruktúry,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Najviac financií investuje kraj v roku 2026 do piatich oblastí: školstva, sociálnych služieb, regionálnych ciest, dopravy a kultúry. Na vzdelávanie vrátane investícií pôjde 157 miliónov eur, do sociálnej oblasti 69 miliónov eur, na regionálnu autobusovú dopravu 32 miliónov eur, na cestnú infraštruktúru 26 miliónov eur, na kultúru 8 miliónov eur a cestovný ruch vrátane cyklotrás bude podporený sumou 4 milióny eur.
„Najväčší medziročný nárast zaznamenajú sociálne služby, kde BSK plánuje výrazne podporiť zamestnancov aj klientov," priblížila Forman. Významný nárast výdavkov bude aj v prímestskej autobusovej doprave, kde plánujú posilniť viaceré spoje zavedením kĺbových autobusov. BSK má aj napriek nepriaznivej situácii ambíciu plniť svoje zámery, a preto v rozpočte na rok 2026 plánuje viaceré zámery. Zameriava sa na realizáciu investičných projektov z fondov EÚ a ďalších spoločných programov SR a EÚ.
„Pokračovať budeme v obnove a zveľaďovaní majetku BSK prostredníctvom technického zhodnotenia a rekonštrukcií objektov, ktoré prispejú k znižovaniu spotreby energií – vrátane modernizácie vnútorných a vonkajších priestorov škôl a sociálnych zariadení či inštalácie fotovoltických panelov,“ spresnil Droba. Prioritou je aj budovanie infraštruktúry stredných odborných škôl, najmä kampusov a centier odborného vzdelávania a prípravy.
„Pokračovať budeme aj v revitalizácii regionálnych ciest II. a III. triedy, vrátane rekonštrukcií a prestavby mostov. Zameriame sa aj na obnovu športovísk na stredných školách a na ďalší rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry v kraji,“ dodal Droba. Medzi najvýznamnejšie projekty na budúci rok patrí energetická obnova viacerých škôl, energetická obnova sociálnych zariadení, vybudovanie Autistického centra na Znievskej ulici či obnova historických parkov v Stupave a Malinove.
Ďalšími prioritami rozpočtu sú stredoškolské kampusy – Kampus zdravia a športu v Petržalke, Kampus bioenergetiky v Bernolákove a vinársko-ovocinársky kampus v Modre, ale aj rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vrátane mostov v okresoch Malacky, Senec a Pezinok a obchvat Modry. Financie budú smerovať aj do cyklotrás, konkrétne Vinohradníckej cyklotrasy a cyklotrasy Zálesie – Most pri Bratislave, revitalizácie športovísk na župných školách a rekonštrukcie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Zdroj: SITA.sk - BSK bude v roku 2026 hospodáriť s viac než 347 miliónmi eur, krajskí poslanci schválili rozpočet © SITA Všetky práva vyhradené.
Najviac financií investuje kraj v roku 2026 do piatich oblastí: školstva, sociálnych služieb, regionálnych ciest, dopravy a kultúry. Na vzdelávanie vrátane investícií pôjde 157 miliónov eur, do sociálnej oblasti 69 miliónov eur, na regionálnu autobusovú dopravu 32 miliónov eur, na cestnú infraštruktúru 26 miliónov eur, na kultúru 8 miliónov eur a cestovný ruch vrátane cyklotrás bude podporený sumou 4 milióny eur.
Majú viacero zámerov
„Najväčší medziročný nárast zaznamenajú sociálne služby, kde BSK plánuje výrazne podporiť zamestnancov aj klientov," priblížila Forman. Významný nárast výdavkov bude aj v prímestskej autobusovej doprave, kde plánujú posilniť viaceré spoje zavedením kĺbových autobusov. BSK má aj napriek nepriaznivej situácii ambíciu plniť svoje zámery, a preto v rozpočte na rok 2026 plánuje viaceré zámery. Zameriava sa na realizáciu investičných projektov z fondov EÚ a ďalších spoločných programov SR a EÚ.
„Pokračovať budeme v obnove a zveľaďovaní majetku BSK prostredníctvom technického zhodnotenia a rekonštrukcií objektov, ktoré prispejú k znižovaniu spotreby energií – vrátane modernizácie vnútorných a vonkajších priestorov škôl a sociálnych zariadení či inštalácie fotovoltických panelov,“ spresnil Droba. Prioritou je aj budovanie infraštruktúry stredných odborných škôl, najmä kampusov a centier odborného vzdelávania a prípravy.
Cesty a školy
„Pokračovať budeme aj v revitalizácii regionálnych ciest II. a III. triedy, vrátane rekonštrukcií a prestavby mostov. Zameriame sa aj na obnovu športovísk na stredných školách a na ďalší rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry v kraji,“ dodal Droba. Medzi najvýznamnejšie projekty na budúci rok patrí energetická obnova viacerých škôl, energetická obnova sociálnych zariadení, vybudovanie Autistického centra na Znievskej ulici či obnova historických parkov v Stupave a Malinove.
Ďalšími prioritami rozpočtu sú stredoškolské kampusy – Kampus zdravia a športu v Petržalke, Kampus bioenergetiky v Bernolákove a vinársko-ovocinársky kampus v Modre, ale aj rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vrátane mostov v okresoch Malacky, Senec a Pezinok a obchvat Modry. Financie budú smerovať aj do cyklotrás, konkrétne Vinohradníckej cyklotrasy a cyklotrasy Zálesie – Most pri Bratislave, revitalizácie športovísk na župných školách a rekonštrukcie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Zdroj: SITA.sk - BSK bude v roku 2026 hospodáriť s viac než 347 miliónmi eur, krajskí poslanci schválili rozpočet © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rozpočet Samospráva
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico navrhuje odvolať Kmeca, podpredseda vlády má skončiť pre pochybnosti okolo inovačných výziev
Fico navrhuje odvolať Kmeca, podpredseda vlády má skončiť pre pochybnosti okolo inovačných výziev
<< predchádzajúci článok
Ruská ekonomika v treťom kvartáli medziročne vzrástla o 0,6 percenta
Ruská ekonomika v treťom kvartáli medziročne vzrástla o 0,6 percenta