|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 14.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. novembra 2025
Ruská ekonomika v treťom kvartáli medziročne vzrástla o 0,6 percenta
Tagy: Ruská ekonomika
Rast ruskej ekonomiky sa v treťom kvartáli spomalil. Hrubý domáci produkt krajiny sa medziročne zväčšil o 0,6 percenta po tom, ako sa v predošlom štvrťroku posilnil o 1,1 percenta. Informoval o tom v piatok ruský ...
Zdieľať
14.11.2025 (SITA.sk) - Rast ruskej ekonomiky sa v treťom kvartáli spomalil. Hrubý domáci produkt krajiny sa medziročne zväčšil o 0,6 percenta po tom, ako sa v predošlom štvrťroku posilnil o 1,1 percenta. Informoval o tom v piatok ruský štatistický úrad Rosstat.
Ruskú ekonomiku po odštartovaní invázie na Ukrajinu spočiatku podporovali vojenské výdavky. Zároveň však podnietili infláciu, ktorá teraz zaťažuje rast, keďže civilný sektor zápasí s vysokými nákladmi na pôžičky. Ruská centrálna banka očakáva, že vysoká inflácia, ktorá sa pohybuje okolo 8 percent, udrží úrokové sadzby vysoké dlhšie obdobie.
Schodok ruského rozpočtu od začiatku roka dosiahol úroveň približne 50 miliárd dolárov. Ruské ministerstvo financií preto navrhlo zvýšenie dane z pridanej hodnoty z 20 percent na 22 percent.
Zdroj: SITA.sk - Ruská ekonomika v treťom kvartáli medziročne vzrástla o 0,6 percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruskú ekonomiku po odštartovaní invázie na Ukrajinu spočiatku podporovali vojenské výdavky. Zároveň však podnietili infláciu, ktorá teraz zaťažuje rast, keďže civilný sektor zápasí s vysokými nákladmi na pôžičky. Ruská centrálna banka očakáva, že vysoká inflácia, ktorá sa pohybuje okolo 8 percent, udrží úrokové sadzby vysoké dlhšie obdobie.
Schodok ruského rozpočtu od začiatku roka dosiahol úroveň približne 50 miliárd dolárov. Ruské ministerstvo financií preto navrhlo zvýšenie dane z pridanej hodnoty z 20 percent na 22 percent.
Zdroj: SITA.sk - Ruská ekonomika v treťom kvartáli medziročne vzrástla o 0,6 percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ruská ekonomika
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
BSK bude v roku 2026 hospodáriť s viac než 347 miliónmi eur, krajskí poslanci schválili rozpočet
BSK bude v roku 2026 hospodáriť s viac než 347 miliónmi eur, krajskí poslanci schválili rozpočet
<< predchádzajúci článok
Mŕtvi a zranení v Štokholme, keď autobus vrazil do ľudí na zastávke
Mŕtvi a zranení v Štokholme, keď autobus vrazil do ľudí na zastávke