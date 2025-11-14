Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

14. novembra 2025

Ruská ekonomika v treťom kvartáli medziročne vzrástla o 0,6 percenta


Rast ruskej ekonomiky sa v treťom kvartáli spomalil. Hrubý domáci produkt krajiny sa medziročne zväčšil o 0,6 percenta po tom, ako sa v predošlom štvrťroku posilnil o 1,1 percenta. Informoval o tom v piatok ruský ...



russia_economy_13371 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Rast ruskej ekonomiky sa v treťom kvartáli spomalil. Hrubý domáci produkt krajiny sa medziročne zväčšil o 0,6 percenta po tom, ako sa v predošlom štvrťroku posilnil o 1,1 percenta. Informoval o tom v piatok ruský štatistický úrad Rosstat.


Ruskú ekonomiku po odštartovaní invázie na Ukrajinu spočiatku podporovali vojenské výdavky. Zároveň však podnietili infláciu, ktorá teraz zaťažuje rast, keďže civilný sektor zápasí s vysokými nákladmi na pôžičky. Ruská centrálna banka očakáva, že vysoká inflácia, ktorá sa pohybuje okolo 8 percent, udrží úrokové sadzby vysoké dlhšie obdobie.

Schodok ruského rozpočtu od začiatku roka dosiahol úroveň približne 50 miliárd dolárov. Ruské ministerstvo financií preto navrhlo zvýšenie dane z pridanej hodnoty z 20 percent na 22 percent.


Zdroj: SITA.sk - Ruská ekonomika v treťom kvartáli medziročne vzrástla o 0,6 percenta © SITA Všetky práva vyhradené.

