Buček opúšťa Nitru, angažmán vo fínskom KooKoo mu vybavil Detroit

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kouvola 17. mája (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Buček odohrá budúcu sezónu v najvyššej fínskej súťaži. Dvadsaťročný útočník podpísal dvojročnú zmluvu s klubom KooKoo Kouvola. Informoval o tom portál mynitra.sme.sk.Najužitočnejší hráč Kaufland play off Tipsport Ligy, ktorý sa nezmestil do záverečnej nominácie slovenskej reprezentácie na domáce MS, mal po sezóne viaceré ponuky a napokon sa upísal účastníkovi fínskej Liigy.prezradil Buček. "Prestup do KooKoo mi zariadilo vedenie Detroitu Red Wings, kam idem 23. júna na kemp. Chceli, aby som hral vo Fínsku aspoň rok. V Kouvole som ešte nebol, ani v klube nikoho nepoznám, ale posunie ma to vpred," uviedol pre mynitra.sme.sk.Buček získal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča vyraďovačky TL 2018/2019, v ktorej pomohol Nitre deviatimi gólmi a piatimi asistenciami k zisku strieborných medailí. S 39 gólmi sa stal najlepším strelcom základnej časti, v produktivite bol so 65 bodmi šiesty. Pod Zoborom už však nebude ďalej pokračovať.dodal Buček.