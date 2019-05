MS v hokeji 2019: Slovensko – Francúzsko 6:3. Slovensko má druhé víťazstvo

Góly:

13:25 – 0:1 R. Pánik (R. Lantoši, A. Sekera) – presilová hra

19:10 – 0:2 M. Sukeľ (M. Féhérváry, T. Tatar)

25:31 – 0:3 L. Hudáček (R. Pánik, E. Černák)

32:16 – 1:3 A. Manavian (K. Hecquefeuille, Ch. Bertrand)

35:09 – 2:3 A. Texier (F. Chakiachvili, D. Fleury) – presilová hra

40:16 – 2:4 E. Černák (R. Pánik, T. Tatar)

42:41 – 2:5 M. Čajkovský (D. Buc) – gól v oslabení

45:41 – 2:6 L Nagy (M. Daňo, M. Marinčin) – presilová hra

57:50 – 3:6 A. Rech (A. Texier, O. Dame-Malka)

Vylúčenia:

02:09 P. Crinon – 2 min. (podrazenie)

06:52 D. Fleury – 2 min. (hákovanie)

12:15 A. Manavian – 2 min. (hákovanie)

23:43 P. Valier – 2 min. (faul lakťom)

34:14 E. Černák – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

37:45 A. Texier – 2 min. (podrazenie)

41:07 M. Daňo – 2 min. (narazenie)

43:46 P. Valier – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

strely na bránu: 20:27, vylúčenia: 6:2 na 2 min., presilovky: 1:3, oslabenia: 0:1, rozhodcovia: R. Gofman (Rus.), G. Schukies (Nem.) – R. Kaderli (Švajč.), M. Lhotský ČR), 7440 divákov

Zostavy:

Francúzsko: Hardy (46. Buysse) – Chakiachvili, Thiry, Crinon, Hecquefeuille, Janil, Manavian, Dame-Malka – Texier, Guttig, Rech – D. Fleury, Claireaux, T. Bozon – Valier, Treille, Bertrand – Ritz, Berthon, Leclerc – Perret

Slovensko: Patrik Rybár – Černák, Sekera, Marinčin, Čajkovský, Koch, Fehérváry – Pánik, L. Hudáček, Tatar – Studenič, Krištof, L. Nagy – Lantoši, M. Sukeľ, M. Daňo – Liška, Buc, Lunter – Zigo

Už po polminúte Erik Černák vyskúšal postreh francúzskeho gólmana Floriana Hardyho. Prvé francúzske vylúčenie Slováci nevyužili, Martin Marinčin síce vystrelil a druhý útok dobre kombinoval, ale Nagyova prihrávka napokon neprešla na Krištofa, ktorý mal pred sebou prázdnu bránku.

Čoskoro putoval na trestnú lavicu aj francúzsky kapitán Fleury za faul na Matúša Sukeľa, no väčšia šanca sa v početnej výhode nezrodila. Prvý gól v úvodnej dvadsaťminútovke v košickej Steel aréne strelil v 14. min v presilovej hre Richard Pánik – 0:1. Päťdesiat sekúnd pred prvou sirénou pridal druhý gól Sukeľ, ktorý šikovne tečoval strelu Martina Fehérváryho – 0:2.

Ak si chceli Slováci zachovať nádej na postup do štvrťfinále, Francúzov museli zdolať v riadnom hracom čase. A v 26. min viedlo Slovensko už o tri góly, v presilovej hre Libor Hudáček predviedol ukážkový blafák, keď s pokojom Angličana vymiešal puk pred Hardym a zakončil do prázdnej bránky – 0:3.

Potom domáci hráči na chvíľu poľavili a prišiel trest. V 33. min Francúzi znížili na rozdiel dvoch gólov, keď pri avizovanom vylúčení Erika Černáka Antonin Manavian prestrelil Rybára – 1:3.

O dve minúty neskôr Černák opäť fauloval a tentoraz šiel na trestnú lavicu. Jeho vylúčenie po necelej minúte využil mladík z Columbusu Alexandre Texier na druhý gól Francúzska – 2:3. Záver druhej tretiny zastihol Ramsayho zverencov v nečakanom útlme, ale po druhej prestávke bolo opäť všetko inak.

Z tretej tretiny prešlo iba 16 sekúnd, keď Pánikova prihrávka našla voľného Černáka a obranca Tampy Bay prestrelil Hardyho – 2:4. O dve a pol minúty sa prvýkrát do streleckej listiny na šampionáte zapísal aj ďalší slovenský obranca Michal Čajkovský – 2:5. Gól strelil dokonca v oslabení, keď profitoval z výborného forčenkingu Dávida Buca.

V 46. min to už bolo o štyri góly pre slovenský tím. Marko Daňo ukážkovo prihral Ladislavovi Nagyovi a najstarší hráč Slovákov pridal svoj druhý gól na šampionáte – 2:6.

Päťminútová gólová smršť vyhnala z bránky Francúzov Hardyho a v 46. min ho nahradil Henri Corentin Buysse. Ten už do konca zápasu neinkasoval napriek viacerým šanciam slovenského tímu. Na konečných 3:6 z pohľadu Francúzov upravil v 58. min Anthony Rech, ktorý trafil pomedzi betóny Patrika Rybára.

Hlasy

Erik Černák (obranca SR, strelec gólu): „Mali sme trochu slabšiu druhú tretinu. V šatni sme si potom povedali, že musíme zabrať a podarilo sa nám streliť gól hneď z prvého striedania v tretej tretine. Sme radi za túto výhru. Nebolo to jednoduché, hrali sme predtým výborné zápasy, ale nevíťazili sme. Teraz sa nám to podarilo. Maličká šanca na postup tam stále je, aj keď nie je to v našich rukách. Musíme vyhrať nasledujúce zápasy a veriť, že nám bude priať šťastie.“

Róbert Petrovický (asistent trénera SR): „Pred treťou tretinou sme si povedali, že sa musíme vrátiť k malým veciam, ktoré sme robili zo začiatku zápasu. Vyšlo to hneď na začiatku, na 4:2 to bol veľmi dôležitý gól do ďalšieho priebehu zápasu. Čo bolo najzložitejšie pred dnešným zápasom? Nastaviť hlavu pre všetkých hráčov. Stále sme im prízvukovali, aby zabudli na predchádzajúce zápasy. Vieme, že musíme vyhrať všetky zápasy, ale ideme deň po dni, zápas po zápase. Jeden sme už zvládli. Zajtra od prvého buly musíme hrať náš hokej a zvládnuť zajtrajší večer proti Veľkej Británii.“

Richard Pánik (útočník SR, autor gólu a dvoch asistencií): „Boli sme lepší a zaslúžene sme vyhrali. Škoda tých 10 minút v druhej tretine, keď sme prestali hrať, inak to bolo dobré. Pomohlo nám rýchle prečíslovanie súpera, dali sme z toho aj góly. Pred treťou tretinou sme si povedali, že budeme hrať náš systém tak ako predtým proti silným súperom. Potrebujeme vyhrať aj ďalšie zápasy, dúfam, že sa to podarí.“

Matúš Sukeľ (útočník SR, strelec gólu): „Za stavu 3:0 sme poľavili. Mysleli sme si, že to pôjde ako keby samé, prestali sme hrať svoju hru. Hrali sme sa s pukom, dostali dva góly, ale do tretej tretiny už sme nastúpili poriadne a koncentrovane. Super, že v tretej tretine hneď na začiatku sme dali gól a potom to už išlo. Je dobré, že sme sa dnes na výsledok nenatrápili. Dúfam, že si to prenesieme aj do zostávajúcich zápasov.“