Bučeka vytlieskali Bystričania: Tak to má byť, hokej má spájať

Na archívnej snímke radosť Samuela Bučeka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - Sklamanie z prehry vo finále je vždy obrovské, no Samuel Buček naň dostal v utorok v Bystrici aspoň jemnú náplasť. Ani nie tak v podobe zisku Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off, ale vďaka následnej reakcii domácich fanúšikov. Tí mu predviedli "standing ovation" a skandovali jeho meno.Športovo tak ocenili kvality mladého hráča, ktorý im na oplátku venoval čestné kolo a do očí sa mu tisli slzy.uviedol.Dvadsaťročný mladík si vyslúžil prestížne ocenenie za to, že v play off patril k hlavným ťahúňom Nitry a v 18 súbojoch si pripísal 14 bodov za deväť gólov a päť asistencií. Po poslednom zápase však priznal, že Zlatú korčuľu by vymenil za pokračovanie série.povzdychol si. Samému sa mu vo finálovej sérii až tak nedarilo, keď nazbieral dva body, jediný gól strelil práve v piatom zápase.priznal.Pre Bučeka by to však ešte nemalo znamenať koniec sezóny. Tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay si ho s veľkou pravdepodobnosťou povolá do prípravy a mladík verí, že by sa mohol ukázať aj na domácom šampionáte.dodal.