NHL: COLUMBUS VYRADIL TAMPU BAY S ČERNÁKOM, ĎALEJ IDE AJ NY ISLANDERS

New York 17. apríla (TASR) - Hokejisti Columbusu vyradili v 1. kole play off Východnej konferencie NHL Tampu Bay, kde pôsobí slovenský obranca Erik Černák.V noci na stredu triumfovali v domácom štvrtom stretnutí 7:3 a držiteľa Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti zdolali v sérii 4:0 na zápasy. V najkratšom možnom čase postúpil aj New York Islanders, vo štvrtom súboji zvíťazil na ľade Pittsburghu 3:1.