Buď aj ty cool a nauč sa základné kroky bboyingu

Bratislava 13. júla (OTS) - História bboyingu siaha až do 70-tych rokov minulého storočia a viaže sa na pouličnú, hip-hopovú, kultúru vtedajšej doby v USA. Medzi základné prvky tohto štýlu patria napríklad aj toprocky – tancovanie v stoji, ale i footworky – tancovanie na zemi. Poď sa s nami naučiť pár základných krokov aj ty a cíť sa ako skutočný bboy alebo bgirl.Tieto, ale i mnohé iné kroky môžeš vidieť už 28.7. v Banskej Bystrici. Ak chceš vedieť, čo sú to freezy a powermoves, príď na festival The Legits Blast a zaži skutočný hip-hop na vlastnej koži!V rámci festivalového programu sa môžeš tešiť na tradičné i nové koncepty. Medzi týmito nebudú chýbať tanečné súťaže Outbreak Europe, Undisputed, či obľúbené súboje národov – Rep Your Country. Svoje sily si na kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici zmerajú bboys a bgirls z viac ako 70 krajín celého sveta. Po prvýkrát si na svoje prídu aj nadšenci pouličných tanečných techník, ktorí sa rozhodnú vyskúšať svoje šťastie v Streetdance Battli. Sprievodný program sa bude konať aj v obľúbenom klube Urban Spot či v podniku AlterEgo.V sobotu si na svoje prídu deti a ich rodičia. V rámci jedinečného projektu Youth is the Future, ktorý podporuje Fond na podporu umenia a Vyšehradský fond, sa bude môcť mládež vo veku do 18 rokov učiť zadarmo od najlepších tanečníkov z Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska. Medzi inými sa predstaví aj známy tanečník Laci Strike, ktorý povedie aj diskusiu pre rodičov.Program vyvrcholí v sobotu večer, kedy sa na Orange stage-i uskutočnia už tradične koncerty domácich i zahraničných hip-hopových hviezd. ,,“ informuje o programe koncertov