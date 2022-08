Budaj varuje Matoviča a Sulíka, že môžu poslať naspäť „zombie z minulosti“

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Minister životného prostredia Ján Budaj OĽaNO ) považuje 31. august za zlomový moment, v ktorom sa politika vracia z trucovitej fázy do fázy rokovaní. Generácia nových demokratov podľa neho musí prevziať a niesť zodpovednosť, inak hrozí návrat minulosti.Budaj doplnil, že generácia zakladateľov štátu a politického systému už vládnuť nemôže. Richardovi Sulíkovi (SaS) aj Igorovi Matovičovi (OĽaNO) odkázal, že na prvom mieste je Slovensko a majú mu ukázať, že ponesú zodpovednosť za budúcnosť.Inak pošlú naspäť "zombie z minulosti". Minister na tlačovom brífingu po zasadnutí vlády však dodal, že nikomu žiadne rady nedáva, žiada len, aby vnímali svoju zodpovednosť.Budaj nemá záujem zotrvávať vo vláde, ktorá by bola závislá na fašistoch. To by podľa neho znamenalo, že vláda, ktorá sa v roku 2020 ujala vedenia štátu, svoju úlohu nezvládla. Požiadavky, ktoré OĽaNO predložilo SaS, vníma Budaj ako pozvánku na rokovanie.