Bude chýbať box na olympiáde v Los Angeles? V programe zatiaľ nie je, Američania však ponúkli ďalšie športy

Budúcnosť boxu je ohrozená

Neplánujú postaviť žiadne nové športovisko

Problémom bude doprava

13.8.2024 (SITA.sk) - Len v noci z nedele na pondelok vyhasol olympijský oheň vo francúzskom Paríži, zraky všetkých sa už upierajú na športový sviatok v americkom Los Angeles . Pod piatimi kruhmi sa tam bude o medaily bojovať v druhej polovici júla 2028. Už teraz je jasné, že pod ikonickým nápisom Hollywood nebudú súťaže v niektorých športoch, ktoré sledovali diváci pod Eiffelovkou.Jedným z príkladov je breaking. Američania si v programe ponechali napríklad surfing či skejtboarding a ponúkli niekoľko ďalších športov - bejzbal so softbalom, kriket, lakros, squash alebo vlajkový futbal, teda bezkontaktnú formu amerického futbalu.Ohrozená je olympijská budúcnosť boxu, keďže Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nechce súťaže v tomto športe organizovať bez silného partnera. MOV totiž neuznáva Medzinárodnú boxerskú asociáciu (IBA) , na čele ktorej stojí Umar Kremľov ako „dobrý známy" ruského vodcu Vladimira Putina Alternatívou môže byť nová organizácia World Boxing, do tej však odmietajú vstúpiť viaceré národné zväzy pod vplyvom obáv z hnevu spomenutého Kremľova. Podľa dosluhujúceho prezidenta MOV Thomasa Bacha by mala padnúť definitíva v roku 2025.V ohrození boli aj vzpieranie či moderný päťboj, no tieto odvetvia robia vyžiadané kroky k tomu, aby sa nevytratili z olympijského programu. Napríklad v modernom päťboji by jazdeckú časť mal nahradiť terénny beh s prekážkami. Minimálne dočasnou novinkou v programe OH 2028 by malo byť pobrežné veslovanie v mori, ktoré by nahradilo súťaže v dvojskife ľahkých váh.Los Angeles sa hrdí tým, že v súvislosti s OH 2028 neplánuje postaviť žiadne nové stále športovisko. Lokalita má totiž mnoho profesionálnych klubov a ich domovské stánky ponúknu domov pre olympijské súťaže.Ani olympijskú dedinu nebudú musieť Američania stavať, športovci zo všetkých kútov planéty budú ubytovaní na internátoch Kalifornskej univerzity a tam budú mať k dispozícii aj tréningové plochy.Na skutočnosť, že v USA nechcú stavať nové športoviská, „doplatia" vodný slalom a softbal. Súťaže na divokej vode totiž bude hostiť Oklahoma. Tá už má umelý kanál, nachádza sa však takmer 1900 kilometrov od LA. Oklahoma City bude aj dejiskom spomenutého softbalu.Dejiskom súťaží v atletike aj futbale budú Los Angeles Memorial Coliseum a aréna Rose Bowl, tieto štadióny využili v LA aj pri OH 1932 a 1984. Domovský stánok basketbalistov Los Angeles Lakers bude hostiť gymnastov a gymnastky, basketbalové zápasy sa budú konať v hale konkurenčného tímu NBA Los Angeles Clippers.O medaily vo futbale sa bude bojovať na štadióne tímu MLS Los Angeles FC, moderný SoFi Stadium tímov amerického futbalu Los Angeles Rams a Los Angeles Chargers privíta ceremoniály aj plavecké súťažeAmeričania plánujú investovať spolu sedem miliárd dolárov, možným problémom môže byť doprava. Pri kandidatúre avizovala americká strana „Hry bez áut", čo sa im nepodarí splniť. V meste Los Angeles síce pracujú na rozširovaní železničnej prepravy či metra, no nevyhnú sa nasadeniu tisícok autobusov, čo v meste vyvolalo nevôľu obyvateľov.Mekka filmového priemyslu však má skúsenosti s organizáciou vrcholných podujatí nielen na športovom poli, ešte pred OH 2028 bude mať príležitosť všetko si „odladiť" počas futbalových MS 2026 alebo pri príležitosti Super Bowlu o necelý rok neskôr.