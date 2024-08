Rusi chcú prevziať moc nad MOV, na tento post navrhujú Putinovho „dobrého známeho“

Nekompromisný postoj

„Dobrý známy" ruského vodcu

Spochybnenie testov

13.8.2024 (SITA.sk) - Napäté vzťahy medzi Západom a Ruskom nie sú prekážkou toho, aby Moskva chcela prevziať moc nad Medzinárodným olympijským výborom (MOV) . Ako referuje poľský web sport.pl s odvolaním sa na ruskú televíziu Match TV a web Kommersant, chcú do funkcie prezidenta dosadiť vlastného kandidáta.Ako je známe, súčasný šéf výboru Thomas Bach krátko pred záverom olympijských hier v Paríži uviedol, že v súčasnej pozícii pobudne už len do budúceho roka.Rusi sa pravdepodobne zľakli medializovaných správ, že o post prezidenta MOV by sa mohol uchádzať súčasný šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe . O ňom je známe, že má nekompromisný postoj voči dopingu aj ruskému športu, ktorý je úzko prepojený s vládnym režimom.Bol osobne proti tomu, aby sa pätnástka ruských atlétov zúčastnila na olympijských hrách v Paríži bez ohľadu na to, že by to bolo pod hlavičkou nezávislých športovcov.Podľa spomenutých zdrojov Rusi chcú, aby sa novým prezidentom MOV stal Umar Kremľov, súčasný kontroverzný šéf Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), ktorý je „dobrým známym" ruského vodcu Vladimira Putina . MOV už neuznáva IBA a vlani sa rozhodol, že táto organizácia už nebude pod piatimi kruhmi zastrešovať box.IBA sa v Paríži nepodieľala na súťažiach v boxe už na druhých OH za sebou, aj v Tokiu si všetko zastrešoval MOV sám. MOV k takému kroku pristúpil po OH 2016 v Riu de Janeiro, mal po nich totiž obavy týkajúce sa riadenia organizácie, financovania zo strany ruského štátom kontrolovaného plynárenského gigantu Gazpromu a nespokojnosť bola aj s integritou duelov pod piatimi kruhmi.Ten istý Kremľov vyvolal kauzu okolo Alžírčanky Imane Khelifovej a Taiwančanky Lin Yu-ting, ktorým MOV povolil štart v Paríži. Obe IBA vlani diskvalifikovala z majstrovstiev sveta po tom, ako údajne neprešli testami rodovej spôsobilosti. Kremľov povedal, že testy DNA vraj preukázali, že majú chromozómy XY (označuje sa tak mužské pohlavie, pozn.).MOV spochybňuje pravosť týchto testov. Kremľov ani IBA nepodložili tieto tvrdenia, ani neuviedli, v ktorom laboratóriu a akou metódou boli testy vykonané. Je však možné, že to bola v podaní Kremľova a IBA len implementácia stratégie Kremľa, teda zasievanie informačného chaosu.