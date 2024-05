Bude chybou, ak sa ohlásený okrúhly stôl u prezidentky Čaputovej zruší, vyhlásila SaS

19.5.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za chybu, ak príde k zrušeniu okrúhleho stola lídrov politických strán u prezidentky ohlásené na 21. mája.Uviedol to Branislav Gröhling , predseda SaS, v tlačovej správe, ktorú poskytol hovorca strany Ondrej Šprlák „Pokiaľ nezačneme spolu vecne a slušne komunikovať, nikdy sa nevymaníme zo špirály nenávisti. Po atentáte na premiéra Roberta Fica je na nás, politikoch, aby sme prinášali do spoločnosti pokoj. Bohužiaľ, deje sa však presný opak. Niektorí politici nepochopili výzvu tejto napätej doby. Donekonečna rozdeľujú spoločnosť, chrlia nenávisť, osobné útoky či vulgarizmy. Takto sa z miesta nikdy nepohneme. Aj preto sme privítali iniciatívu spoločného rokovania lídrov politických strán, s ktorou prišli úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová a novozvolený prezident Peter Pellegrini. Chceme byť súčinní pri vytvorení celospoločenského zmieru. Ak nechceme rozhádanú spoločnosť, rodiny či nevraživosť medzi susedmi, bez spoločnej komunikácie to nepôjde,“ uviedol Gröhling.