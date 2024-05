Šimečka verí, že sa zasadnutie politických lídrov za okrúhlym stolom uskutoční

19.5.2024 (SITA.sk) - Je mi ľúto, že niektoré strany odmietajú zasadnutie za okrúhly stôl organizovaný prezidentkou Zuzanou Čaputovou a zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim Uviedol líder strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka s tým, že túto iniciatívu v strane vítajú a stále veria, že sa uskutoční.„Považujem za kľúčové, aby sme zastavili rastúcu vlnu nenávisti, napätia a nevraživosti. A to spoločným signálom, že hoci naše politické rozdiely a spory pretrvávajú, vieme politickú súťaž viesť normálne, kultúrne a bez nenávisti. PS to robilo doteraz, v kampani aj v parlamente. Po atentáte na premiéra sme ihneď navrhli 100 dní pokoja. V prvom rade si ale potrebujeme sadnúť za jeden stôl a rozprávať sa,“ dodal Šimečka.„Mrzí ma, že viacerí politici koalície aj opozície, akoby si neuvedomovali vážnosť situácie a naďalej prilievajú olej do ohňa. Kreslia obraz kolektívnej viny, akoby za atentát mohli médiá, či opozícia, pričom vedia, že vinným je atentátnik, ktorý bol osamelým vlkom a dnes sedí vo väzbe. To je to posledné, čo teraz potrebujeme,“ povedal na záver Šimečka.Avizované stretnutie zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a úradujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi politických subjektov sa pôvodne malo uskutočniť v utorok 21. mája.