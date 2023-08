Bude ešte existovať Wagnerova skupina? Prigožinovi sa vraj nikto nevyrovná

Neprežijú kampaň

Nikto sa mu nevyrovná

25.8.2023 (SITA.sk) - Po pravdepodobnej smrti Jevgenija Prigožina už žoldnierska Wagnerova skupina možno nebude existovať ako „kvázi nezávislá paralelná vojenská štruktúra“. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Experti vo svojej pravidelnej správe tvrdia, že strata ústredného vedenia skupiny pri stredajšej havárii Prigožinovho súkromného lietadla znamená, že skupina pravdepodobne neprežije kampaň ruského ministerstva obrany na zničenie organizácie po tom, čo Prigožin koncom júna viedol svojich bojovníkov v krátkej vzbure voči Moskve.ISW tiež informovalo, že ministerstvo založilo súkromné vojenské spoločnosti, ktoré verbujú súčasných a bývalých wagnerovcov, aby prevzali kontrolu nad operáciami tejto skupiny v zahraničí, predovšetkým v Afrike.Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva zároveň pripomenulo, že neexistuje „definitívny dôkaz“, že je Prigožin mŕtvy, ale je to „veľmi pravdepodobné“. Aj Briti sa však domnievajú, že smrť „Wagnera“, ako znie Prigožinova prezývka, by mala takmer určite hlboko destabilizujúci vplyv na Wagnerovu skupinu.„Jeho osobné atribúty ako hyperaktivita, výnimočná drzosť, snaha o výsledky a extrémna brutalita prenikli do Wagnerovej skupiny a je nepravdepodobné, že by sa mu vyrovnal akýkoľvek jeho nástupca,“ tvrdia Briti.