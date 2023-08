Finančná správa počas leta odhalila vyše 700 balení pašovaných cigariet, informuje Stanica colného úradu Bratislava

Takmer 15000 kusov cigariet

Spotrebiteľské balenia liehu

Ukrytá strelná zbraň

25.8.2023 (SITA.sk) - Príslušníci finančnej správy zo Stanice Colného úradu (SCÚ) Bratislava zaznamenali počas letných mesiacovtabaku a tabakových výrobkov azaistenia spotrebiteľských balení liehu.Ako informuje hovorkyňa CÚ Bratislava Drahomíra Adamčíková , v troch prípadoch riešili podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo našli s pomocou služobného psa pri kontrole vozidla aj ukrytú strelnú zbraň.Príslušníci finančnej správy zo SCÚ Bratislava pri pravidelných kontrolných akciách tovaru vstupujúceho na naše územie objavili cestujúcim vo vozidlách celkom. To predstavuje„Tie zostali v rukách colníkov, pretože neboli označené platnou kontrolnou známkou alebo cestujúci prekročil zákonný limit na ich prevoz,“ priblížila Adamčíková a tým, že únik na spotrebnej dani bol v týchto 11 prípadoch vyčíslený na viac ako dvetisíc eur.prípadoch museli bratislavskí príslušníci zaistiť. Fľaše rôzneho druhu alkoholu ako vodka, koňak či brandy v celkovom množstvezadržali vodičom z Rumunska, Moldavska či Ukrajiny. Aj v týchto prípadoch išlo o fľaše s neplatnou kontrolnou známkou či o prekročenie limitov na dovoz do krajiny EÚ.„Podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva riešili, pričom spolu zaistilitovaru rôznych svetových značiek – Nike, Adidas, Puma, Chanel, Hugo Boss, Armani a iné,“ dodala Adamčíková.Na hraničnom priechode Čunovo zastavila hliadka koncom júla aj osobné vozidlo s maďarským evidenčným číslom. Vodičom kontrolovaného automobilu bol„Pri prehliadke bol do akcie nasadený aj služobný pes vycvičený na vyhľadávanie zbraní, ktorý označil priestor pod sedadlom vodiča,“ uviedla Adamčíková s tým, že pod sedadlom bola ukrytá krátka strelná zbraň.„Išlo o prvý prípad nájdenia zbrane za asistencie psa, ktorého má finančná správa na tento typ práce zatiaľ ako jediného,“ doplnila.