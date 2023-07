Bude Hamran naďalej policajným prezidentom? Podľa Ódora sa so Šimkom mali vyhnúť emóciám (video)

Ódor Hamranovi dôveruje

Emócie vo vzťahu so Šimkom

26.7.2023 (SITA.sk) - Štefan Hamran bude aj naďalej prezidentom Policajného zboru. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol predseda úradníckej vlády a minister vnútra Ľudovít Ódor a dodal, že Hamranovi dôveruje.„Zatiaľ som nezaznamenal nič, čo by ma vyrušovalo. Aj predchádzajúci minister vnútra Ivan Šimko, keď odchádzal, povedal, že dôveruje policajnému prezidentovi. Ja mu tiež dôverujem," povedal Ódor.Zároveň predpokladá, že polícia bude aj naďalej pokračovať v odhaľovaní káuz s tou istou intenzitou a motiváciou bez toho, aby do toho zasahoval.Ódor si taktiež nemyslí, že vzťah medzi policajným prezidentom a šéfom rezortu vnútra má byť postavený na emóciách. „Myslím si, že aj Hamran aj ja sme dostatoční profesionáli na to, aby sme tieto emócie do vzťahu nedostali. Podľa mňa emócie vznikajú vždy z toho, ak nie je dostatočne otvorená a jasná komunikácia," uviedol.