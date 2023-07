Lesné požiare v Stredomorí si už vyžiadali vyše 40 mŕtvych, okrem horúčav bojujú Taliani aj s búrkami a tornádami (foto)

Najviac obetí hlásia z Alžírska

Požiare trápia viaceré grécke ostrovy

Požiare aj smrteľné búrky v Taliansku

26.7.2023 (SITA.sk) - Lesné požiare v Stredomorí si vyžiadali už. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Oheň, ktorý v regióne vyčíňa už niekoľko dní ohrozuje obce, letoviská a viedol kNajvyšší počet obetí má dosiaľ, kde si oheň vyžiadal životy, ktorých obkľúčil oheň pri evakuácii v provincii Bidžaja. Alžírske úrady tvrdia, že od nedele uhasili 80 percent požiarov, masívne hasičské úsilie však pokračuje a podieľa sa na ňom zhruba 8 000 ľudí, stovky hasičských áut a lietadlá.S požiarmi má starosti aj susedné, kde v obci Melloula museli evakuovať 300 ľudí.V Grécku v utorok zomreli, ktoré havarovalo na ostrove Eubója , kde tiež našli spálenéLesné požiare stále trápia okrem Eubóje aj Korfu Rodos , ktorý uviedli do mimoriadneho stavu. Z ostrovov evakuovali tisícky ľudí a Kréta , ďalšia významná dovolenková destinácia, je v stave pohotovosti.V Grécku nepoľavuje vlna horúčav a očakáva sa, že v častiach krajiny teploty prekročia 44 stupňov Celzia. Ministerstvo pre civilnú ochranu v stredu varovalo, že v šiestich z 13 gréckych regiónov hrozí extrémne nebezpečenstvo požiarov.sužuje kontrastné extrémne počasie, zatiaľ čo juh krajiny čelí horúčavám a požiarom, sever zasiahli smrteľné búrky.V zhorenom prázdninovom dome prina Sicílii našli mŕtvy pár sedemdesiatnikov a blízko mesta zomrela aj 88-ročná žena. Časť mestaskončila bez vody a elektriny po tom, čo v horúčavách, ktoré v pondelok dosiahli 47,6 stupňa Celzia, zhoreli káble.na talianskej pevnine 98-ročný muž uviazol v plameňoch v jeho dome a jeho dcéra s manželom utrpeli popáleniny, keď sa ho snažili zachrániť. V regiónelesný požiar viedol k evakuácii 2 000 ľudí z hotelov a kempingov.Na severe Talianska si zase búrky vyžiadali v utorok životy dvoch ľudí, ktorí sa stali obeťami padajúcich stromov.a ďalšie severné regióny zasiahli tornáda, búrky s krúpami a prudký vietor s rýchlosťou do 110 kilometrov za hodinu.„V Taliansku zažívame jedny z najkomplikovanejších dní za uplynulé desaťročia - búrky, tornáda a obrovské krúpy na severe a spaľujúce horúčavy a ničivé požiare v strede a na juhu,“ opísal situáciu minister civilnej ochrany Nello Musumeci. Minister povedal, že má v úmysle apelovať na Európsku úniu , aby posilnila svoju flotilu hasičských lietadiel Canadair.Požiare v stredu skoro ráno vypukli aj na francúzskom ostrove Korzika . Plamene rozdúchava prudký vietor s rýchlosťou do 130 kilometrov za hodinu a tri obce boli niekoľko hodín v ohrození.