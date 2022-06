Bude Matovič prvý, koho stráž vyvedie zo sály? Podľa Pellegriniho by to bol najlepší darček, aký by mohli dostať

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nikto zo strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa zriadenia Parlamentnej stráže neobáva, lebo poslanci strany sa v parlamente správajú slušne.Na tlačovej besede Hlasu-SD to povedal jeho predseda Peter Pellegrini . Podľa neho sa môže veľmi ľahko stať, že prvým klientom stráže bude minister financií Igor Matovič (OĽaNO).Ako ďalej uviedol, Matovič je teda prvým adeptom na to, aby niekedy počas toho, ako sa nemiestne správa, ho stráž vyviedla z rokovacej sály.„Bol by to najlepší darček, aký by sme mohli dostať od predsedu Kollára. Stráž, ktorá by si trúfla na najväčšie zlo slovenskej politiky a tohto diabla by s násilím z pléna vytiahli von,“ povedal Pellegrini.