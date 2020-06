Bude Pellegrini šéfovať strane Smer-SD? Fico mu vraj dal ponuku

Chcel silnú ľavicovú stranu

Vplyv v Smere-SD

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Člen predsedníctva strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ladislav Kamenický potvrdil informáciu, že predseda strany Robert Fico dal ponuku podpredsedovi strany Petrovi Pellegrinimu na post šéfa Smeru-SD.„Áno, je to pravda,“ uviedol Kamenický. Podľa neho je teraz dôležité, aby sa uskutočnilo stretnutie obidvoch aktérov a dohodli sa podmienky.Robert Fico doteraz odmietal, že by odišiel z čela strany. Hovoril, že chce viesť silnú opozičnú ľavicovú stranu. Tvrdil, že nemá kam odísť.„Najlepšie riešenie by bolo, aby sa strana opäť zjednotila. Verím, že k takejto dohode príde. Predseda Fico podal ruku, ktorú pán Peter Pellegrini neprijal, teraz je tu nová ponuka na stole a treba sa k nej vyjadriť,“ poznamenal Kamenický.Kedy by sa mal uskutočniť snem Smeru-SD, nevedel Kamenický povedať. Podľa neho by sa tak malo stať vtedy, keď bude pripravený.Informáciu o ponuke Fica priniesol ako prvý portál Pluska.sk . Fico si chce ponechať v Smere-SD vplyv ako predseda Nadácie Alexandra Dubčeka.Pellegrini v uplynulých týždňoch prejavil ambíciu vymeniť Fica na čele strany. Hovoril, že o svojej budúcnosti v Smere-SD sa rozhodne do konca júna.