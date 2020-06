Sudcovia majú privilégium nastoľovať spravodlivosť, povedala prezidentka Čaputová

Povinnosť hľadať a nastoľovať spravodlivosť

Prinavrátenie dôvery v spravodlivosť



Vymenovaní sudcovia

Sudcami, ktorých prezidentka v stredu vymenovala, sú Pavol Barabas, hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Košiciach, Radovan Beňo s pridelením na Okresný súd Žiar nad Hronom, Lucia Dlugolinská s pridelením na Okresný súd Malacky, Kristína Güner s pridelením na Okresný súd Pezinok, Marta Hirešová s pridelením na Okresný súd Bratislava I, Lukáš Ilenin s pridelením na Okresný súd Bratislava I, Veronika Ileninová s pridelením na Okresný súd Bratislava I, Dana Jelinková Dudzíková s pridelením na Okresný súd Bratislava I, Miroslav Juričko s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves, Ildikó Kohoutová s pridelením na Okresný súd Bratislava I, Mária Košťálová, hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Trnave, Barbora Kovaliková s pridelením na Okresný súd Vranov nad Topľou, Miroslava Körtvélyová s pridelením na Okresný súd Michalovce, Peter Lengyel s pridelením na Okresný súd Trebišov, Martina Mésarošová s pridelením na Okresný súd Bratislava III, Jakub Obert s pridelením na Okresný súd Bratislava II, Zuzana Ondko s pridelením na Okresný súd Košice I, Slavomír Podhorský s pridelením na Okresný súd Rožňava, Michal Repkovský s pridelením na Okresný súd Žilina.





10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Sudcovia majú privilégium a povinnosť nastoľovať každodenne spravodlivosť. Povedala to pri príležitosti vymenovania 19 sudcov prezidentka Zuzana Čaputová.Podľa hlavy štátu na rozdiel od verejných činiteľov, ktorí prichádzajú a odchádzajú v závislosti od výsledku volieb, môžu sudcovia trvalo, nestranne a nezávisle chrániť kontinuitu vlády zákona a rešpektovania práva.Prezidentka ich tiež požiadala, aby pri výkone svojej funkcie pamätali na to, čo dnes prežívajú, pretože dnes vedia, koľko námahy pre nich znamenalo stať sa sudcami.„Mnohí z našich spoluobčanov túžia pomáhať spravodlivosti, ale vy máte privilégium a povinnosť spravodlivosť hľadať a nastoľovať deň čo deň. Vy ste tí, ktorí sa môžu pričiniť, aby spravodlivosť, ktorá je zo zákona daná všetkým občanom, sa ku každému aj reálne dostala,“ zdôraznila v príhovore prezidentka.Podľa nej je aj úlohou sudcov, aby sa Slovensko stalo demokratickým a právnym štátom. „Na rozdiel od verejných činiteľov, ktorí prichádzajú a odchádzajú v závislosti od výsledku volieb, vy môžete trvalo, nestranne a nezávisle chrániť kontinuitu vlády zákona a rešpektovania práva,“ pripomenula.Hlava štátu tiež spomenula svoju Správu o stave republiky, kde ďakovala všetkým, ktorí v prvej línii pomohli prekonať hrozby krízy.„Vy, vážené sudkyne, vážení sudcovia, budete od dnes pôsobiť tiež v prvej línii – v prvej línii úsilia o prinavrátenie dôvery v spravodlivosť a na tejto dôležitej ceste vám želám úspech,“ povedala. Sudcov tiež požiadala, aby pri výkone svojej funkcie pamätali na to, čo dnes prežívajú, pretože dnes vedia, koľko námahy pre nich znamenalo stať sa sudcami.„Dôverujem tomu, že ste svoju voľbu urobili z toho dôvodu, lebo sudcovské pôsobenie vnímate ako profesiu, kde budete plniť spoločensky dôležité poslanie. Určite viete, že vaše povolanie je a bude veľmi ťažké, ale spolu s vami som presvedčená, že je zároveň aj ľudsky obohacujúce,“ skonštatovala.Prezidentka tiež verí v to, že sudcovia budú schopní svoju funkciu vykonávať nezávisle, vysoko odborne a mravne čisto a že budú schopní odolávať nielen vonkajším tlakom, ale aj prípadným tlakom vnútorného prostredia.„Kariérnymi sudcami ste sa stali aj preto, lebo chcete byť členmi uznávaného, profesijne rešpektovaného stavu, ktorý by mal byť v spoločnosti vážený pre to, čo robí pre krajinu a jej občanov. Verím, že sa o to pričiníte a zaslúžite aj vy osobne. Naša spoločnosť to veľmi potrebuje,“ uzavrela.