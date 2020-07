Bude Putin doživotným prezidentom? Väčšina Rusov dala v referende zelenú ústavným zmenám

Stovky zmien majú zabezpečiť stabilitu

Skutočný postoj verejnosti je iný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2020 - Takmer 78 percent účastníkov ruského referenda o ústavných zmenách hlasovalo za ne, čím okrem iného súhlasilo aj s tým, aby mohol prezident Vladimir Putin zostať vo funkcii až do roku 2036. Podľa BBC o tom informovala volebná komisia s tým, že po spočítaní všetkých hlasovacích lístkov bolo 77,9 percenta za reformu a 21,3 percenta proti.Reforma v roku 2024 "zresetuje" Putinove funkčné obdobia na nulu a umožní mu zostať pri moci ešte ďalšie dve šesťročné funkčné obdobia.Predstavitelia opozície referendum i zmeny kritizujú a upozorňujú, že Putin chce byť "doživotným prezidentom", čo on odmieta. Šesťdesiatsedemročný Putin, ktorý je v krajine pri moci už 20 rokov - buď ako prezident alebo premiér, sa zatiaľ nevyjadril, či bude po skončení súčasného mandátu v roku 2024 znovu kandidovať, no trvá na tom, že je nevyhnutné, aby mal tú možnosť.Reformy, ktoré obsahujú viac ako 200 zmien, majú podľa Putina a jeho podporovateľov zabezpečiť stabilitu krajiny. Okrem iného pritom zahŕňajú konzervatívne zmeny, ako zákaz rovnakopohlavných manželstiev a zmienku o viere v Boha.Zmeny už schválili obe komory ruského parlamentu, no Putin sa rozhodol reformy legitimizovať tým, že o nich nechá hlasovať aj ľudí.Sedemdňové hlasovanie nepodliehalo žiadnej nezávislej kontrole a kópie novej ústavy sa začali už počas týždňa objavovať v kníhkupectvách, uvádza BBC.Najznámejší kritik Kremľa Alexej Navaľnyj označil výsledky referenda za "veľké klamstvo", pretože podľa neho neodrážajú skutočný postoj verejnosti v krajine.Prvé predbežné výsledky zverejnili v stredu večer, po uzavretí hlasovacích miestností v Kaliningradskej oblasti. Referendum, ktoré sa malo pôvodne konať už 22. apríla, no pre koronakrízu ho preložili, z bezpečnostných dôvodov rozdelili na týždeň, aby zabránili preplneným hlasovacím miestnostiam. Účasť podľa volebnej komisie dosiahla 65 percent.Pred ukončením hlasovania oznámilo ministerstvo vnútra, že nezaznamenali žiadne incidenty, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok, informoval Interfax. Nezávislý pozorovateľ Golos však uvádza, že zaregistrovali zhruba 2 100 hlásení o možných narušeniach.