Zlievareň Trnava skončila v konkurze, odborári podali návrh na súd

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Zlievareň Trnava skončila v konkurze. Návrh na konkurz podniku ešte v máji pre jeho platobnú neschopnosť podala odborová organizácia. Do konkurzu pritom spoločnosť poslal Okresný súd v Trnave svojim rozhodnutím ešte z 23. júna tohto roku a zároveň vyzval veriteľov, aby do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky. Vyplýva to z oznámenia uverejnenom v Obchodnom vestníku.V máji tohto roku, po podaní návrhu na konkurz, pritom odborári informovali, že firma vyplatila zamestnancom mzdy naposledy za január.Viacerí z nich dali preto výpovede a asi päťdesiatka sa začiatkom mája stretla pred sídlom firmy, kde žiadali vyplatenie svojich miezd, alebo aspoň potvrdenie ich nárokov. Sociálna poisťovňa nakoniec potvrdila, že bude zamestnancom Zlievarne s chýbajúcimi výplatami, ktorí o to požiadajú, vyplácať dávky z garančného poistenia.Spoločnosť Zlievareň Trnava mala podľa údajov z verejných registrov minulý rok tržby 12,4 milióna eur, pričom zaznamenala stratu vo výške 384-tisíc eur a mala viac ako sto zamestnancov.Podnik vyrába odliatky pre automobilový priemysel, poľnohospodárske a stavebné stroje, železničné vozidlá, ale aj ďalšie odliatky pre iné účely.Funguje už 90 rokov, bola súčasťou podnikov Kovosmalt, neskôr Trnavských automobilových závodov. Od tohto podniku sa počas privatizácie v roku 1993 odčlenila a pokračovala v strojárskej výrobe pod názvom Zlievareň Trnava.