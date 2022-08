Bude sa voliť do Európskeho parlamentu poštou? Návrh zavádza jeden spoločný volebný obvod či zipsový systém

Množstvo pripomienok štátov

Povinný zipsový systém

Dôkladná diskusia

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR súhlasí s možnosťou hlasovať poštou aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, avšak až po precízne nastavenom procese tak, aby nevzniklo riziko zneužitia štatútu a duplicitného hlasovania. Rezort to uvádza v tlačovej správe v reakcii na návrh nariadenia Rady Európskej únie. Zároveň požaduje dlhšie časové obdobie na zavedenie hlasovania pre členské štáty.Pre zavedenie možnosti hlasovať poštou je podľa ministerstva potrebné ustanoviť celý nový volebný proces hlasovania poštou a upraviť s tým súvisiace inštitúty. „Ako napríklad vydávanie hlasovacích preukazov, výmenu informácií o voličoch, a čo je najdôležitejšie - prijať nevyhnutné opatrenia na zabránenie dvojitého hlasovania,“ uviedla šéfka Odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová Návrh európskeho nariadenia, ktorý má napomôcť uľahčeniu výmeny informácií, zamedzeniu dvojitého hlasovania vo voľbách do EP, ako aj podporiť voľbu poštou je v štádiu prípravy a členské štáty EÚ majú podľa rezortu vnútra k návrhu množstvo pripomienok.„Nejde teda v tomto štádiu o konečnú podobu dokumentu. Je veľmi ťažké predpokladať, kedy bude návrh schválený a kedy prejde ratifikačným procesom všetkými členskými štátmi EÚ," zdôraznila Chmelová s tým, že až potom bude možné pristúpiť k zmene vnútroštátnej legislatívy, ktorá musí reagovať na platné schválené znenie.Návrh nariadenia Rady EÚ o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu popri vnútroštátnych volebných obvodoch zavádza jeden spoločný volebný obvod pre celú úniu. V ňom budú európske politické subjekty predkladať osobitné kandidátne listiny, na čele ktorej bude kandidát na funkciu predsedu Európskej komisie (systém hlavného kandidáta).V rámci tohto volebného obvodu bude volených 28 poslancov, pričom počet poslancov volených v jednotlivých členských štátoch Európskej únie týmto nebude dotknutý. Návrh chce tiež zaviesť povinný tzv. zipsový systém pre zoznam kandidátov, teda striedanie kandidátok a kandidátov, a to bez porušenia práv nebinárnych ľudí.Taktiež obsahuje zriadenie Európskeho volebného orgánu, ktorý bude okrem iného vyhlasovať výsledky volieb do Európskeho parlamentu, umožnenie výnimky z prahových hodnôt stanovených na vnútroštátnej úrovni pre subjekty zastupujúce uznané národnostné a jazykové menšiny, alebo zavedenie jednotného volebného dňa, a to 9. mája posledného roka volebného obdobia.Rezort vnútra v tejto súvislosti konštatuje, že návrh nariadenia má za cieľ významnú zmenu systému volieb do Európskeho parlamentu a vysokú mieru harmonizácie v oblastiach, ktoré boli tradične doménou vnútroštátnych právnych poriadkov jednotlivých členských štátov. Z týchto dôvodov si bude návrh nariadenia vyžadovať dôkladnú diskusiu vo všetkých členských štátoch.