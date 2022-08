Máte doma tínedžera? Pozor – v tomto veku lekári predpisujú okuliare najčastejšie

Ako zistím, že moje dieťa zle vidí?

Ako prebieha očné vyšetrenie u detí?

Rámy vyberajte odľahčené a nárazu vzdorné

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ak má vaše dieťa 10-14 rokov, mali by ste mu dať preventívne skontrolovať zrak. Podľa štatistík Union zdravotnej poisťovne totiž práve v tomto veku predpisujú oční lekári najviac okuliarov. "Očné pomôcky nosia častejšie dievčatá, ako chlapci – približne o 10%. Začínajú už v škôlkarskom veku, avšak detí s ochorením zraku v tejto vekovej skupine je len veľmi málo. Zhoršenie dioptrií prichádza väčšinou na druhom stupni základnej školy," vysvetľuje Ingrid Dúbravová, revízna lekárka Unionu.Zaujímavé však je, že napriek zvýšenému používaniu techniky, ako sú laptopy či mobilné telefóny, sa deťom za posledných 10 rokov zrak vo všeobecnosti nijak rapídne nezhoršil. Ak by sme si totiž porovnali roky 2012 a 2022, zistili by sme, že oční lekári predpísali detským poistencom Unionu o 20% menej poukazov na okuliare.U starších detí je pomerne jednoduché zistiť, že niečo nie je v poriadku. Dieťa buď vie pomenovať, že zle vidí, alebo si všimnete príznaky ako problémy pri písaní a čítaní, časté bolesti hlavy, či žmúrenie. Deti v predškolskom veku si dávajú predmety bližšie k tvári, alebo sedia bližšie pri televízore, zakopávajú alebo škúlia. "U najmenších detí, t.j. do troch rokov, môže ísť aj o vrodené chyby, ktoré sa diagnostikujú buď v pôrodnici, alebo v prvých mesiacoch života, keď si rodičia všimnú, že dieťa nereaguje na podnety alebo nesleduje hračku," hovorí Ingrid Dúbravová.Deti, ktoré vedia čítať a písať podstúpia v zásade veľmi podobné vyšetrenie ako dospelí. Pokiaľ dieťa ešte nevie čítať, čaká ho vyšetrenie prístrojmi, následne číta obrázky a pomocou skúšobných skiel sa oční lekári snažia vykorigovať zrakovú chybu. U detí je dôležité podať kvapky na rozšírenie zreničiek, ktoré oslabia zaostrovanie, pretože malé deti vedia zaostriť aj 5 až 6 dioptrií a meranie so zúženou zrenicou je tak nepresné.Dioptrické sklá do okuliarov vám v optike vyrobia presne podľa predpísaného "receptu". Vy ešte musíte vybrať ten správny rám. Je vaše dieťa veľmi živé a hrozí väčšie riziko poškodenia rámu? Pýtajte si rámy z acetátu, ocele alebo kovu s ohybnými stránicami. U najmenších detí predávajú optiky rámy aj s gumičkami, aby nepadali z tváre. Takisto vyberajte odľahčené rámy, aby dobre sedeli a netlačili.Keďže deti svoje okuliare často zničia alebo stratia, nejde o lacný špás. "Union zdravotná poisťovňa pre svojich poistencov do 18 rokov ponúka príspevok na detské okuliare – a to až vo výške až 70 eur," upozorňuje riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Elena Májeková na možnosť ušetriť rodinný rozpočet. Žiadosť a podmienky čerpania tohto benefitu nájdete na internetových stránkach Unionu. Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.