Bude Sagan pripravený na Tour de France? Slovák mal tretíkrát pozitívny test na koronavírus za ostatných 18 mesiacov

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan nedokončil 85. ročník pretekov Okolo Švajčiarska pre pozitívny test na koronavírus pred záverečnou ôsmou etapou. Tridsaťdvaročný Žilinčan ešte predtým splnil svoj cieľ na podujatí, ktoré je prípravou na Tour de France, svojím prvým víťazstvom v tejto sezóne aj v drese francúzskeho tímu TotalEnergies "Včera (19. júna pozn. redakcie) sa testoval celý tím a Peter vyšiel pozitívny. Je to pre nás novinka, ale nie sme v tom sami, je v tom väčšina pretekárov a väčšina tímov," povedal v nedeľu pre RTVS Ján Valach , športový riaditeľ TotalEnergies. Trojnásobného majstra sveta testovali pozitívne na koronavírus tretíkrát za ostatných 18 mesiacov."Tieto veci neovplyvníte. Treba myslieť pozitívne a čo najrýchlejšie sa ďalej posúvať do pretekového programu," pokračoval Valach. Ten nedokázal jednoznačne povedať, či bude Sagan stopercentne pripravený na blížiacu sa Tour de France, na ktorej sedemkrát ovládol bodovaciu súťaž."Urobíme všetko pre to, aby bol Peter v poriadku. Keď to bude ono, môže zvíťaziť. Ťažko povedať. Musel by som byť jasnovidec, aby som mohol povedať, ako to dopadne. Natrénované bolo, malo to správny smer. Spravíme maximum, aby bol v pohode a aby na Tour de France ukázal, čo v ňom je," dodal Valach.V nedeľňajšej časovke jednotlivcov na 25,6 km triumfoval Belgičan Remco Evenepoel z tímu Quick-Step Alpha Vinyl. O tri sekundy zdolal Brita Gerainta Thomasa (INEOS Grenadies), ktorý sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Švajčiarska.Úradujúci majster Európy v časovke, domáci jazdec Stefan Küng (Groupama-FDJ) stratil na Evenepoela 11 sekúnd a skončil tretí. Druhé miesto v celkovom poradí za Thomasom obsadil Sergio Andres Inguita z Kolumbie (Bora-hansgrohe) so stratou 1:12 min, tretí Dán Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) zaostal o 1:16 min.